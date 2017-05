Terrassa gaudeix dels castells per partida doble

260x366 Els Minyons de Terrassa estrenen el 5d8 i el 7d8 a la Fira Modernista / MINYONS DE TERRASSA Els Minyons de Terrassa estrenen el 5d8 i el 7d8 a la Fira Modernista / MINYONS DE TERRASSA

Quan arriba la Fira Modernista de Terrassa la dicotomia castellera es fa evident. Donar-ho tot alçant els millors castells tot aprofitant una de les cites importants de la ciutat o abaixar el nivell per integrar l'actuació castellera en el marc de la festa? Segurament les dues opcions siguin igual de vàlides però el fet és que ni en això els Castellers i els Minyons de Terrassa acostumen a posar-se d'acord.



Els Minyons de Terrassa, van optar dissabte per alçar les seves millors construccions acompanyats dels Castellers de Berga. L'exhibició va presentar el format habitual, amb tres castells i rondes de pilars, amb la indumentària típica castellera i torres humanes comunes en el seu repertori actual. Els malves van aprofitar el gran ambient que respira la ciutat aquests dies per atacar els primers cinc de vuit i set de vuit de la seva temporada particular, situant-se així al nivell de les principals formacions del panorama casteller. Amb el dos de vuit amb folre i el pilar de sis, van tancar una gran exhibició que apunta a una propera estrena dels nous pisos d'alçada.



La colla del Berguedà va apostar pels dos castells bàsics de set, el quatre i el tres, per iniciar la seva actuació i van deixar la construcció més difícil, el cinc de set, pel tercer torn.



Una altra manera d'entendre la festa és adaptant la teva activitat per més que aquesta es pugui sentir ressentida. Ja fa anys que els Castellers de Terrassa han optat per participar a la cercavila modernista alçant els seus castells com es feia antigament. Vestits amb roba d'època, els del carrer Pasteur van triar dissabte construccions o execucions no gaire habituals avui en dia. Van alçar dos pilars a la veracreu, és a dir, situant-ne el tronc estirat al terra i alçant-lo com si d'una creu es tractés. Aquesta construcció, habitual antigament en les celebracions dels Bordegassos de Vilanova, ara ja fa anys que no es veia gaire a plaça. La colla també va completar el cinc de sis net amb els poms de dalt col·locats com es feia antigament, fent servir només un acotxador i un enxaneta que intercanvien els papers en cada pom. Després de completar un tres de set, i un dos de sis amb una figuereta -filigrana d'equilibrisme- realitzada al pis de terços, els egarencs van atrevir-se també amb el pilar de quatre sense mans. L'execució d'aquest espadat es caracteritza perquè el casteller situat al segon pis col·loca les mans a la seva pròpia faixa enlloc d'agafar les cames de qui té a sobre. Els Castellers de Terrassa i els Castellers d'Esparreguera han arribat a descarregar el pilar de cinc sense mans, si bé només els egarencs el mantenen en el seu repertori.



Minyons de Terrassa: 5d8, 7d8, 2d8f, P6, 4 P4 (3)

Castellers de Berga: 4d7, 3d7, 5d7, P5, 2 P4



Castellers de Terrassa: 3 P4, 5d6n, 2 P4 (veracreu), 2d6, 3d7, P4 (sense mans), 2 P4