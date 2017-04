Les colles castelleres a l'estranger preparen un Sant Jordi molt especial

260x366 El Borough Market acollirà els Castellers de Londres per segon any consecutiu / CASTELLERS DE LONDRES El Borough Market acollirà els Castellers de Londres per segon any consecutiu / CASTELLERS DE LONDRES

Amb l'arribada de la diada de Sant Jordi, les colles castelleres acceleren la seva activitat però si per a algú aquesta data està carregada d'un simbolisme especial és per tots aquells catalans que es troben fora de les nostres fronteres. Les comunitats catalanes aprofiten la jornada festiva per organitzar nombroses activitats i enguany els castells estaran més presents que mai. Londres, París, Edimburg, Dublín o Santiago de Xile seran algunes de les ciutats on les torres humanes reclamaran el seu protagonisme.



Catalunya i Anglaterra comparteixen el simbolisme de Sant Jordi, patró de tots dos territoris. Per aquest motiu, els Castellers de Londres tenen aquesta data marcada en vermell al seu calendari. Dissabte la colla organitzarà un assaig ‘porta un amic’ per preparar una de les cites més importants, en la qual podrien atacar les seves millors construccions. La festa començarà dissabte al vespre amb un sopar conjunt i un concurs de truites. Per segon any consecutiu, els de la camisa vermella actuaran al Borough Market per celebrar aquesta festivitat compartida. L'actuació tindrà lloc a les tres de la tarda, si bé l'activitat al mercat londinenc començarà però a les dotze del migdia amb l'actuació d'una coral catalana, tallers per als més petits, signatura de llibres i jocs florals.



Els castells també estaran present a la capital francesa, on els Castellers de París han programat una jornada carregada d'esdeveniments. Diumenge a dos quarts de cinc de la tarda alçaran un pilar durant un passeig literari amb professors i estudiants catalans de la Universitat de París-Sorbona als Jardins de Luxemburg. La colla s'unirà després als actes del Casal de Catalunya a París a la plaça Louis Amstrong on realitzaran una actuació castellera. La jornada acabarà amb un intercanvi de llibres a l'Intermède i un concert del cantautor català Jordi Ninus.

La Colla Castellera d'Edimburg aprofitarà la coincidència de la diada de Sant Jordi en jornada dominical per organitzar una barbacoa i un taller a l'aire lliure. La trobada a Edimburg tindrà lloc a partir de les onze del migdia a Meadows, molt a prop del Pavillion Cafe. La colla vendrà roses i ha organitzat un intercanvi de llibres i activitats per als més petits. A partir de les quatre de la tarda, els castellers s'afegiran a les activitat organitzades pel Centre Català d'Escòcia a Agustine, on gaudiran de la música de Pele Macleod en directe i de la lectura de poemes i entrega dels premis dels Jocs Florals.



Els Castellers d'Irlanda actuaran dissabte a dos quarts de dotze a la plaça Merrion de Dublín. La formació castellera també vol celebrar Sant Jordi fent un gran taller de castells que aprofitaran per donar a conèixer la seva activitat.

Una mica més lluny del principat, els Castellers de Lo Prado, a Xile, fa setmanes que preparen amb moltes ganes l'actuació que tindrà lloc diumenge a partir de les onze del migdia al carrer Orrego Luco de Providencia, una comuna ubicada en el sector nord de Santiago. L'acte, també acabarà amb una botifarrada i amb la tradicional venda de roses i llibres.