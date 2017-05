Franco resisteix

No hi ha manera. Ni amb el PP en minoria al Congrés no es pot afrontar amb coherència i valentia la taca negra del franquisme. L’ombra del dictador és allargada. Franco seguirà al mausoleu del Valle de los Caídos, un monument a la infàmia que hauria de fer pujar els colors a la democràcia espanyola. Més de quaranta anys després de la seva mort, la figura del sanguinari militar segueix generant debats surrealistes al Congrés, amb la dreta governamental intentant blanquejar-lo i l’esquerra dividida per veure qui és més antifranquista. Llàstima. La incapacitat per bastir un relat memorialístic que d’una vegada faci justícia a les víctimes és a l’arrel d’aquesta Espanya que, amagant les vergonyes del seu passat, no és capaç de tenir un projecte de futur integrador. I després s’estranyen que alguns en vulguin marxar.