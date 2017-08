Mor Jerry Lewis, rei de la comèdia

260x366 L'actor Jerry Lewis / GETTY IMAGES L'actor Jerry Lewis / GETTY IMAGES

"He tingut un gran èxit comportant-me com un idiota absolut", deia Jerry Lewis. L'actor, director i guionista, nascut el 16 de març del 1926 a Newark amb el nom de Joseph Levitch, ha mort a Las Vegas als 91 anys a conseqüència de les complicacions d'una infecció d'orina. Ha estat un dels grans referents de la comèdia gràcies a personatges passats de voltes, excèntrics, sorollosos, amb estrafolàries –i oportunes– ganyotes sempre a punt i accions adrenalíniques, inspirades per l'art de l'slapstick del cinema mut.

Després de despuntar com a pianista quan tot just era un adolescent, Lewis va fer equip amb Dean Martin, primer en clubs nocturns i després de seguida fent el salt a la televisió, la ràdio i el cinema, amb pel·lícules com 'A la guerra amb l'exèrcit' (1950), 'El cadi' (1953), 'Mai ets prou jove' (1955) i 'Artistes i models' (1955). El tàndem va protagonitzar 16 llargmetratges fins que 'Hollywood o res' (1956) va posar-hi el punt final.

Del piano a les obres mestres

Entre el 1956 i el 1961 va barrejar les seves habilitats com a humorista amb les cançons que tocava al piano a l'emblemàtic escenari The Sands de Las Vegas mentre inaugurava la seva trajectòria en solitari com a actor a 'El delinqüent delicat' (1957). El 1960 va estrenar 'El grum': Lewis improvisava el guió als matins i a les nits actuava a l'Hotel Fontainebleau de Miami, on rodava la pel·lícula, que també va dirigir. Durant la dècada dels 60, Lewis es va situar al cim de la comèdia nord-americana gràcies a pel·lícules com 'El ventafocs' (1960), 'El professor guillat' (1963) –versió lliure d''El doctor Jekyll i Mr. Hyde', de Robert Louis Stevenson–, 'Embolic als grans magatzems' (1963), 'Tres en un sofà' (1965) i 'Boeing Boeing' (1965).

Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, durant uns quants anys Lewis va ser professor de direcció cinematogràfica a la Universitat del Sud de Califòrnia a Los Angeles. Entre els seus alumnes hi va haver Steven Spielberg i George Lucas.

Després d'un projecte que va protagonitzar i dirigir però que no es va arribar a estrenar, 'The day the clown cried' (1972) –ambientat en un camp de concentració nazi–, Lewis va obrir un parèntesi en la seva filmografia que no es va tancar fins al 1980, quan va tornar a la comèdia a 'Amb prou feines', on es posava a la pell d'un pallasso que es quedava sense feina es reinventava laboralment, sempre sense èxit, i 'El rei de la comèdia' (1982), al costat de Robert de Niro i dirigits per Martin Scorsese –probablement un dels seus millors papers–. L'última pel·lícula en què va participar és 'Max Rose', de Daniel Noah, estrenada el 2016.

A més de la seva activitat com a actor, Lewis va tenir un paper molt actiu en la defensa de la distròfia muscular. Des de l'any 1952 i fins al 2010 va conduir una telemarató anual per recaptar fons en recerca científica sobre aquesta malaltia, i durant les gairebé sis dècades de labor filantròpica va aconseguir recaptar més de 2.500 milions d'euros.