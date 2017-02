Rodrigo Rato i Miguel Blesa, condemnats a quatre i sis anys de presó per les targetes 'black'

L'Audiència Nacional ha condemnat els expresidents de Caja Madrid i Bankia, Miguel Blesa i Rodrigo Rato respectivament, a 6 anys i 4,5 anys de presó respectivament, pel cas de les targetes ' black'. Tots els acusats han estat condemnats a sentències que van dels tres mesos als sis anys de presó. Les penes imposades coincideixen amb les peticions que havia fet la Fiscalia Anticorrupció.

A Rato i a Blesa se'ls ha condemnat per apropiació indeguda, però se'ls ha absolt del delicte d'administració deslleial, del qual també estaven acusats.

Totes les despeses de Rodrigo Rato amb la targeta opaca de Caja Madrid i Bankia

La sentència estableix que Blesa i Rato van ser els autors del delicte junt amb Ildefonso Sánchez Barcoj, que ha estat condemnat a dos anys i mig de presó en ser considerat còmplice. A la resta d'exdirectius implicats se'ls ha condemnat com a col·laboradors del delicte. Entre aquests exdirectius hi ha Rafael Spottorno, exdirector de la Casa del Rei, que ha estat condemnat a dos anys.

La sentència considera provat que els directius condemnats treien diners de forma opaca amb les seves targetes. De fet, tenien dues targetes: una d'oficial per a les seves dietes i, després, la targeta 'black'.

Segons l'Audiència Nacional, els diners de què van gaudir els acusats gràcies a les targetes 'black' no apareixien en cap dels seus contractes, ni tampoc en els certificats de retenció de l'IRPF que Caja Madrid facilitava cada any als seus directius perquè fessin la declaració de la renda. Això demostra que els usuaris de les 'black' sabien que estaven usant diners de forma irregular, ja que les dietes que rebien sí que apareixien (junt amb la corresponent retenció) en la documentació oficial de l'entitat i en les declaracions de la renda dels condemnats.

A més, els jutges fan constar que hi va haver un conseller, Francisco Verdú, que va rebutjar la targeta 'black' quan li van oferir. "Li vaig dir a Rato que no podia acceptar la targeta perquè era una mala praxi", va declarar Verdú al judici. Rato li havia assegurat a Verdú que podia fer anar la targeta "com volgués".

La sentència estableix també que Blesa i Rato hauran de pagar a mitges 12 milions d'euros, que és la suma total de diners que van utilitzar el conjunt d'acusats. La xifra, però, no és definitiva, ja que se li haurà de descomptar, d'una banda, algunes quantitats que ja han quedat prescrites i, de l'altra, els diners que va usar l'exconseller Miguel Ángel Araujo, que ja s'ha mort.