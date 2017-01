Catalunya lidera la caiguda de l'atur amb 110.200 aturats menys el 2016

L'atur es va reduir en 110.200 persones a Catalunya el 2016, segons les dades de l'última Enquesta de Població Activa (EPA) que ha fet públiques aquest matí l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. Catalunya és la comunitat on més es va reduir aquesta taxa en termes anuals, fins al 14,85%. També és la comunitat on més ocupació es genera: els últims 12 mesos s'han creat 100.800 llocs de treball més en comparació amb l'any anterior, fins a un total de 3.202.600 llocs, un 3,2% més.



Al conjunt d'Espanya, l'atur va baixar en 541.700 persones el 2016, fet que suposa un 11,3% menys que el 2015, i registra el seu quart descens anual consecutiu i una de les caigudes més fortes de la sèrie històrica. Tanmateix, aquest descens és inferior a l'experimentat l'any passat, quan la desocupació va registrar un retrocés històric de 678.200 persones.

Per la seva banda, l'ocupació va créixer el 2016 en 413.900 persones, gairebé un 2,3%, i va aconseguir el seu tercer augment anual consecutiu. No obstant això, aquest increment de l'ocupació és inferior que els registrats el 2014 i 2015, quan es van crear 433.900 i 525.100 llocs de treball, respectivament, ha informat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet ressaltar els esforços que ha fet Espanya i ha dit que "cinc anys de crisi econòmica no es resolen en un quart d'hora". Per això Rajoy ha defensat que cal seguir en la mateixa línia: "Si som capaços de mantenir la política econòmica [...] arribarem als 20 milions d'ocupats". "Els anys 2014, 2015 i 2016 l'atur s'ha reduït en més de 500.000 persones però hem de mantenir-ho", ha dit Rajoy un cop conegudes les dades de l'EPA corresponents al 2016. El president espanyol també ha afegit que "bona part dels llocs de treball que s'han creat aquests anys han estat per als joves".

D'aquesta manera, el 2016 va tancar amb 18.508.100 ocupats i amb 4.237.800 aturats, la seva xifra més baixa des del tercer trimestre del 2009. Així, la taxa d'atur s'ha situat en acabar el 2016 en el 18,63%, gairebé 2,3 punts menys que el 2015 (20,9%) i el seu nivell més baix des del tercer trimestre de 2009.

Amb el descens de l'atur assolit el 2016, s'encadenen quatre anys consecutius de baixades després de sis anys d'increments. El 2015, l'atur va registrar la caiguda més forta de la sèrie històrica, amb 678.200 aturats menys.

Tots els llocs de treball creats l'exercici passat es van concentrar al sector privat, amb 428.500 nous llocs de treball (+ 2,8%), ja que el sector públic va destruir 14.600 llocs de treball l'any (-0,49%). El quart trimestre del 2016 es van perdre 19.400 llocs de treball, un 0,1% menys respecte del trimestre anterior. Aquest retrocés contrasta amb els avenços de l'ocupació aconseguits en els quarts trimestres del 2014 (65.100) i de 2015 (45.500).