MAT Holding es prepara per a més compres després de digerir l'adquisició de Dorot

El grup català MAT Holding va tancar el 2016 amb una facturació de 223,9 milions d'euros, xifra que és un 1,41% superior a la de l'any anterior, segons ha comunicat l'empresa aquest dilluns. El grup va incrementar un 2% les vendes a l'exterior, fins als 124,1 milions d'euros, i té un 55% del negoci en els mercats internacionals.

La companyia, que l'octubre de l'any 2014 va comprar la israeliana Dorot, dona per consolidada ja aquesta adquisició i es prepara per fer més compres a l'exterior, segons ha explicat a l'ARA el conseller delegat Pau Relat.

Relat ha explicat que la companyia vol arribar als 300 milions de facturació en quatre o cinc anys i, per fer-ho, es pensa tant en el creixement orgànic com en la compra d'altres companyies, com es va fet amb Dorot. "Estem preparant més adquisicions", ha dit Relat.

Sobre on es podrien fer les noves compres, Relat ha indicat que no importen tant els mercats, sinó que la companyia que s'adquireixi pugui aportar "productes i tecnologia competitives". En aquest sentit, ha recordat que la companyia ja està força internacionalitzada, amb presència a 130 països diferents.

Malgrat que l'empresa no informa dels resultats, el conseller delegat ha indicat que han millorat molt més la rendibilitat que les vendes, que s'han vist afectades per una caiguda de gairebé el 12% del preu del coure i, malgrat això, s'han superat lleugerament els nivells de l'any anterior.

MAT Holding té dues línies de negoci: una divisió d'aigües amb solucions de reg agrícola i conducció i tractament d'aigües; i una de productes fitosanitaris, en què és líder mundial en sals de coure per l'agricultura. Les dues divisions van assolir facturacions molt similars als 112,1 milions, la d'aigües, i 111,7 milions la de fitosanitaris.

En fitosanitaris, la facturació de l'any anterior va ser lleugerament superior, de 112,2 milions. La caiguda és atribuïble a la baixada del preu del coure però, pràcticament compensada per l'augment de les vendes en volum en un 4,25%, fins a les 30.751 tones, i un augment de les exportacions del 6%, fins als 63 milions d'euros.

Les exportacions de tot el grup van pujar a 124,1 milions, un 2% més, mentre que les vendes a l'Estat es van incrementar un 1%, fins als 99,7milions, sobretot per la millora del 12% de les vendes a Espanya de la divisió d'aigües, fins als 51,1 milions, per la millora general de l'economia.

Malgrat la millora de les vendes a l'Estat, l'objectiu de la companyia és seguir amb la internacionalització per arribar en un parell d'anys a obtenir un 70% de les vendes a l'estranger i reduir el pes de les vendes a l'Estat a un 30%, però sense decréixer, sinó per l'augment de les vendes a fora, segons ha explicat Relat.