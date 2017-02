Seat porta al Palau de Mar el seu laboratori d’innovació

El misteriós laboratori d’innovació que el grup Volkswagen vol instal·lar a Barcelona -batejat com a Metropolis: Lab Barcelona- ja té seu. Seat, que gestionarà el centre del consorci alemany a la capital catalana, ha escollit l’edifici del Palau de Mar -on hi ha el Pier01, la seu del clúster tecnològic Barcelona Tech City- per instal·lar-hi aquest espai. Segons ha pogut saber l’ARA, l’acord encara no s’ha firmat, però fonts pròximes a l’operació asseguren que el fabricant de cotxes ja ha decidit que el centre s’ubicarà al hub d’empreses digitals de la Barceloneta. Seat ja havia avançat que el laboratori d’innovació començaria funcionar a principis del 2017, però encara no havia trobat on situar-lo. El desembre passat l’empresa va firmar un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per assegurar que l’espai es quedaria a la ciutat. De fet, durant l’acte, el president de Seat, Luca de Meo, va apuntar que el centre s’ubicaria en una zona que ja estigués vinculada amb les empreses tecnològiques i el desenvolupament de la ciutat intel·ligent, com és el Pier01.

Aquest serà el primer laboratori d’innovació del grup Volkswagen a Espanya -en té quatre a Alemanya i un a San Francisco- i se centrarà a desenvolupar solucions relacionades amb la mobilitat intel·ligent com ara el cotxe connectat i l’anàlisi de les dades que s’extreuen del vehicle i el seu entorn. L’espai començarà a funcionar amb una vintena de treballadors en plantilla, que s’ampliarà fins a 50 a mesura que avanci el projecte. Segons va explicar el president de Seat durant la signatura del conveni, el Metropolis: Lab donarà feina sobretot a enginyers i professionals altament qualificats: “Compartim amb l’Ajuntament el compromís d’aconseguir una mobilitat més sostenible, més intel·ligent i més segura, en què avancem cap a l’objectiu de zero emissions i zero accidents”, va explicar De Meo durant la presentació amb les institucions.

Ara el projecte pren forma, encara que el fabricant de cotxes -que ha estrenat l’any amb un repunt del 16,5% en les seves vendes mundials al mes de gener- no ha confirmat quina inversió hi dedicarà. Amb aquest centre, la companyia també reforça un dels objectius clau per a De Meo: connectar-se més a la ciutat i la seva marca, tal com també va destacar en una entrevista a l’ARA. En paral·lel, l’empresa està buscant local per obrir una botiga emblemàtica a la capital catalana, una flagship store a l’estil de les marques de roba, per acostar-se més als barcelonins.

Convivència amb l’ecosistema

La irrupció de Seat a l’edifici del Palau de Mar és la primera d’una gran empresa al petit Silicon Valley de la capital catalana. El conseller delegat de Barcelona Tech City, Miquel Martí, ja havia afirmat als mitjans que l’espai volia incorporar les grans corporacions en el seu model, com és el cas del nou laboratori d’innovació de Seat. De fet, els seus 10.000 metres quadrats ja els queden petits, i l’organització privada sense ànim de lucre busca noves localitzacions. El cognom de l’edifici (01) era una declaració d’intencions i s’està buscant activament una segona ubicació a la mateixa zona del port de Barcelona. Entre les opcions que es podrien tirar endavant hi ha instal·lar-se a l’edifici annex al Palau de Mar, on actualment hi ha el Museu d’Història de Catalunya, la zona del World Trade Center o la dels voltants de l’Hotel Vela. Barcelona Tech City està formada per 300 membres i 330 empreses digitals del total de 12.500 empreses tecnològiques que hi ha a Catalunya.