Tres alts càrrecs del Banc d'Espanya dimiteixen després de ser imputats

Tres alts càrrecs del Banc d'Espanya dimiteixen després que aquest dilluns l'Audiència Nacional els hag i citat definitivament a declarar com a imputats per la sortida a borsa de BFA-Bankia . Són Mariano Herrera García-Canturri, director general de Supervisió; Pedro Comín Rodríguez, director general adjunt de supervisió; i Pedro González González, director del departament d'inspecció.

Així ho ha anunciat aquest dilluns el Banc d'Espanya a través d'un comunicat on aclareix que en els seus escrits de renuncia dirigits directament al governador del Banc d'Espanya, expressen "el seu desig de no continuar als seus càrrecs" per tal que al seva citació per declarar com a investigats al procediment de en relació a la sortida a borsa de Bankia "no afecti al desenvolupament de les seves funcions de sueprvisió" a l'entitat.

A banda, el Banc d'Espanya aclareix que les seves renúncies es presentaran aquest dimarts 14 de febrer a la sessió de la Comissió Executiva.

Però a banda d'aquests tres responsables dels òrgans de supervisió de l'entitat durant la sortida a borsa del banc, també estan imputats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordónez; l'expresident de la CNMV, Julio Segura; i Fernando Restoy que havia estat subgoernador del Banc d'Espanya fins el mes passat però que era el número dos de la CNMV quan Bankia va sortir a borsa.

Per la seva banda, la CNMV qui ha remès un comunicat en què manifesta "el seu respecte" en relació a la decisió de l'Audiència Nacional de citar a declarar com a imputats a Segura i Restoy "en el seu moment" president i vicepresident de l'organisme. La CNMV es limita a afirmar que "vol expressar el seu desig que les actuacions judicials contribueixin al més complet coneixement públic dels fets".

La CNMV conclou afirmant que "en qualsevol cas, mostra el seu convenciment que l 'actuació de la institució va ser correcta i es va dur a terme amb professionalitat i diligència".