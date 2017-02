Brussel·les demana al govern espanyol mà dura amb les autonomies pel dèficit

La Comissió Europea considera que les comunitats autònomes no fan prou per reduir el seu dèficit públic i ha demanat aquest dimecres al govern espanyol que sigui més estricte amb el compliment dels objectius de reducció dels governs autonòmics. "La cooperació dels governs regionals és clau perquè Espanya compleixi els objectius fiscals", apunta l'executiu comunitari en el seu informe anual sobre l' economia espanyola.

Brussel·les no només demana mà dura amb les autonomies sinó que també retreu al govern de Mariano Rajoy que no hagi sancionat els incompliments, un fet que incentiva la indisciplina fiscal, segons assegura la Comissió. "L'ús limitat del braç correctiu de la llei ha reduït els incentius perquè hi hagi més disciplina fiscal", subratlla l'informe.

La Comissió Europea –la mateixa que ha fet mans i mànigues per no multar Espanya pels incompliments reiterats dels objectius de dèficit públic– demana ara sancions a les comunitats autònomes incomplidores malgrat que els governs autonòmics van reduir el seu dèficit el 2016. En canvi, l'admninistració central i la Seguretat Social el van augmentar.

Si Espanya ha aconseguit reduir el seu dèficit públic el 2016 és gràcies a les comunitats autònomes, segons dades d' Hisenda. Tot i això, el més probable és que l'Estat no aconsegueixi complir la reducció del dèficit pactada amb Brussel·les, un 4,6% del PIB. El govern espanyol encara està fent els càlculs per oferir la xifra definitiva, però ja ha assumit que estarà algunes dècimes per sobre de l'objectiu.

Apujar l'IVA i lluitar contra les desigualtats i la corrupció

Al marge del dèficit, l'informe reconeix que l'economia espanyola s'està recuperant però adverteix dels "riscos elevats" per a l' estabilitat financera a mitjà termini. Cita com a exemples les assingatures pendents: l'elevat deute, el dèficit, l'elevada taxa de temporalitat i el nivell d'atur. Brussel·les insisteix que cal augmentar impostos com ara l' IVA per recaptar més.

L'informe també demana al govern espanyol que impulsi mesures per reduir la desigualtat, el risc de pobresa i d'exclusió social. Espanya registra una de les taxes de desigualtat més elevades de la UE "i va en augment", adverteix la Comissió Europea.

L'anàlisi macroeconòmica també assenyala la corrupció com un dels problemes d'Espanya que juguen en contra de l'economia. No hi ha un marc legal prou estricte ni mecanismes de control i transparència, denuncia Brussel·les, per evitar el mal ús dels recursos públics.

Valoració positiva de Madrid

Per la seva banda, el govern espanyol en fa una lectura completament diferent. Durant la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats, els ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que l'informe de la Comissió Europea és "enormement positiu" i ha instat a "llegir l'informe i traslladar a l'opinió pública que Espanya viu una recuperació econòmica al capdavant de la Unió".

En la mateixa línia ha anat el ministre d'Economia, Luis de Guindos, que també ha qualificat l'informe de "positiu" i ha assegurat que la conclusió de "l'anàlisi en profunditat de la CE és que la recuperació espanyola és robusta i equilibrada i que des del 2014 s'està reduint l'impacte que ha tingut la crisi a la pobresa i l'exclusió social i en la creació d'ocupació".

Cap dels dos ministres, però, ha pogut evitar reconèixer que "encara queda molta feina per fer" i han recordat que l'atur a Espanya encara supera el 18,5%.