La facturació de la indústria es dispara un 16% al març a Catalunya

La xifra de negocis de la indústria a Catalunya es va disparar un 16% el mes de març respecte al mateix mes de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A més d'augmentar la facturació, també van créixer les comandes durante el mes de març.

En el conjunt de l'Estat, a xifra de negocis de les indústries va augmentar un 15,5% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que l es comandes van créixer un 17,6%, segons les dades de l'Ine.

La facturació industrial, amb aquestes dades, ja suma cinc mesos seguits de creixement interanual a Espanya però, a més, s'accelerat al mes de març, el darrer del què hi ha dades, ja que la taxa de creixement és 10 punts superior a la del mes anterior. També s'ha accelerat el creixement de les comandes, ja que han augmentar 12,5 punts mes que al febrer i sumen tres mesos seguits de creixement.

Per sectors destaca l'energia que és el que va elebvar més les seves vendes el mes de març, amb un increment interanual a nivell de tot l'Estat del 30,6%. Per darrere se situen els béns de llarga durada, amb un increment el 5,2%, i els bens de consum se curta durada, del 4,9%.

Malgrat que el creixement de la xifra de negocis de la indústria a Catalunya supera la mitjana estatal, hi ha altres comunitats amb augments superiors, com el País Basc (+23,9%), Andalusia (+21,7%) i el País Valencià (+18,4%).

Millora dels serveis i el comerç

D'altra banda, el sector dels serveis va augmentar un 9,7% la seva facturació a Espanya el mes de març. A Catalunya l'increment va ser del 9,6%, una dècima per sota de la mitjana estatal. La facturació del sector dels serveis va augmentar a totes les comunitats.

La millora de la facturació va portar també a un augment de l'ocupació en el sector serveis a tot l'Estat. La mitjana de creixement va ser del 2,4%, mentre que a Catalunya es va situar en el 3,2%, malgrat que hi ha altres comunitats amb més augment, com Múrcia (5%). On menos va créixer va ser a Andalusia, un 0,9%.

Dins de la millora del sector dels serveis, destaca l'augment de l'11% de la facturació del comerç a tot l'Estat. Dins del comerç, els sector més dinàmics van estar el de la venda i reparació d'automòbils i motos i el comerç a engròs, per avant del comerç minorista.