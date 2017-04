Ibrahimovic pot perdre'ls el que resta de curs per una lesió al genoll

Una mala caiguda que li va doblegar el genoll pot fer perdre's els propers mesos de competició a Zlatan Ibrahimovic, que va ser substituït en el minut 93 del temps reglamentari del partit que enfrontava el seu equip, el Manchester United, contra l'Anderlecht.

El davanter suec no va poder seguir sobre la gespa, i a l'espera d'un diagnòstic mèdic del club, els pronòstics en acabar el partit no eren optimistes: "Vull esperar, però les meves sensacions no són bones, no crec que sigui una lesió fàcil", va reconèixer en sala de premsa José Mourinho. El seu equip va haver de necessitar una pròrroga per tombar l'equip belga i accedir a les semifinals de l'Europa League, on podria quedar emparellat amb el Celta, l' Ajax o el Lió.