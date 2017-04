Joves, descarats i ofensius: Dortmund-Mònaco, a la Champions

A la mateixa hora que la pilota començarà a córrer a Torí, ho farà al West falenstadion de Dortmund en una de les eliminatòries més atractives dels quarts de final de la Lliga de Campions: Borussia Dortmund-Mònaco. El conjunt alemany s'haurà d'aixecar de la golejada encaixada aquest dissabte passat contra el Bayern Munic, un contundent 4 a 1 contra els bavaresos que complica la situació de l'equip de Thomas Tuchel a la Bundesliga: quart per darrere del Hoffenheim i el Leipzig, molt lluny del Bayern.

L'equip de Marc Bartra rebrà el botxí del Manchester City de Pep Guardiola, un Mònaco que aguanta l'envestida del PSG a França i manté el liderat de la Ligue 1 quan falten set jornades. El conjunt de Leonardo Jardim tindrà la baixa de Tiemoué Bakayoko, l'única absència per sanció de l'eliminatòria, i de Djibril Sidibé, per un atac d'apendicitis. A l'altre costat, els alemanys no tindran tres jugadors de referència i renom a Europa, tots ells atacants: Mario Götze, Marco Reus i André Schürrle. De la mà de les seves estrelles Pierre-Emerick Aubameyang i Ousmane Dembélé, el Dortmund intentarà mantenir la bona imatge d'aquesta Champions, en la qual va quedar per davant del Reial Madrid en la fase de grups. Els de Tuchel són un bloc molt dinàmic que busca amb descaradura la porteria contrària, autors de 25 gols en vuit partits a Europa i molts joves: només dos jugadors de la plantilla superen els 30 anys. Una descripció que serviria també per als francesos, capaços de golejar el City de Guardiola als vuitens de final i amb vuit jugadors amb menys de 25 anys a l'equip titular.