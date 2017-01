Luis Enrique, institucional; Piqué, tal com raja

Els que el coneixen asseguren que és el més llest de tots. Un jove amb inquietuds, que mira molt més enllà del demà, incapaç de cenyir la seva vida simplement a un terreny de joc. Dilluns, sense anar més lluny, després de cancel·lar el viatge a Zuric, mentre la majoria dels seus companys marxaven cap a casa, va anar-se’n fins a les oficines des d’on operen les seves empreses. No tot és futbol. Gerard Piqué sempre ha sigut una figura diferent de la majoria, fins i tot moltes vegades avançant contra corrent.

Durant les últimes setmanes encara més. El central s’ha convertit en el portaveu d’una part del barcelonisme molesta amb els últims esdeveniments, especialment amb els arbitratges. Piqué, sempre reflexiu, amb un discurs àcid i punyent, capaç de donar mil voltes a tot, ha escenificat la rauxa que altres reclamen a l’entitat criticant els problemes de l’arbitratge a Espanya, una autèntica “ruleta” que no ajuda a l’espectacle, o fins i tot assenyalant la llotja de l’estadi de Vila-real per reptar -suposadament- Javier Tebas. Un posicionament que contrasta amb la línia oficial del club i del tècnic. “La postura de l’entrenador i del club és irreprotxable”, sentenciava Luis Enrique quan se li va preguntar sobre aquesta qüestió. “El més fàcil és queixar-se i plorar”, va sentenciar l’asturià, unes paraules que van ressonar amb força a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva. ¿Missatge velat a Piqué? La pregunta era obligada, i el tècnic va evitar qualsevol tipus de retret directe al jugador. “És veritat que fan ràbia situacions com aquestes, però hem d’estar-hi per sobre”, va argumentar Luis Enrique, que acostuma a parlar amb el jugador d’aquestes coses, i que va defensar la llibertat del futbolista per escollir el seu camí. “No crec que li passi factura, és grandet per saber què ha de dir. Estic encantat amb el Piqué futbolista. I vosaltres també hauríeu d’estar encantats amb ell perquè teniu un filó inacabable”, va dir en to distès.

Falta saber què ha portat aquesta vegada Piqué a abanderar el discurs més crític amb l’estament arbitral. De moment, no hi ha resposta. Ell manté la calma. Vol evitar que el soroll mediàtic entorn de la seva figura -el focus que s’ha posat en els últims fets- l’afecti en el terreny esportiu. En tot cas, no és una situació nova, sinó que hi ha conviscut gairebé des del principi. Fa tres anys, per exemple, va admetre que ja no estava entre els tres millors centrals. Amb l’arribada de Luis Enrique i la nova dinàmica del grup va recuperar la seva millor versió, un procés que va anar acompanyat d’una actitud més moderada per no interferir en la seva feina sobre la gespa. Ho va explicar al cap d’uns mesos en una entrevista a l’ARA: “Em vaig adonar que tot el soroll extraesportiu feia que tot el tema futbolístic no sortís. Vaig decidir que havia de ser notícia només pel que fes al terreny de joc”.

En tot cas, sigui el que sigui el motiu que l’ha portat a apartar-se del discurs oficial, Piqué no vomita les coses sense sentit. Coneix l’escenari com ningú. La mateixa pregunta feta a Barça TV, als mitjans estatals o bé als internacionals rep una resposta seva diferent. Sap molt bé quin és el missatge i on l’ha de llançar perquè funcioni de la millor manera possible. De fet, el seu equip de treball admet que la seva figura té una dimensió molt diferent a Espanya que a l’estranger. Tant a Catalunya com fora de les fronteres estatals, a escala internacional, la seva marca ven força, i en canvi té més problemes per fer-la créixer dins del territori espanyol, on és una figura que crea controvèrsia, i això li limita el mercat publicitari.

Ahir, però, allunyant-se del discurs oficial de la institució, va trobar un aliat inesperat. El mateix Tebas li va donar la raó en una part del seu argumentari. “Estic d’acord amb ell que s’ha de reflexionar sobre els àrbitres, que és el que ell demana. Esclar que s’ha de millorar el nivell”, va exposar en un acte el president de la Lliga. També dins del club va sorgir la veu de l’exfutbolista i actualment assessor de la junta Carles Rexach per defensar Piqué. “Els arbitratges al Barça són preocupants. Qui no plora no mama, ens hem de fer sentir”, va dir al programa Què t’hi jugues!, de la SER. I, de moment, l’únic que s’està fent sentir és Piqué, mentre el Barça es mossega la llengua i admet que cal fer més passadissos a Madrid.