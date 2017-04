Original campanya de l'Espanyol amb missatge al Barça abans del derbi: "Benvinguts a Ca n'Orgull"

Cada vegada que hi ha un derbi a Cornellà-El Prat, l'Espanyol afila el seu enginy. Aquest cop ho ha fet amb una campanya per reforçar la seva identitat, i que porta implícit un missatge clar per al Barça abans del partit de dissabte. Es tracta d' un vídeo que el conjunt perico ha fet públic a través de les xarxes socials, en el qual es dona la benvinguda a ca n'Orgull. Les imatges mostren un home ric i poderós, que treballa en un despatx amb decoració un punt decadent. Li porten un pastís amb una espelma però per molt que bufi per intentar apagar-la, el foc reneix impossible d'eliminar.

Benvinguts a Ca n’Orgull! ⚪️🔵



¡Bienvenidos al hogar de los que viven de pie!



Welcome to Home of Rebels! #RCDE #EspanyolFCB pic.twitter.com/4UUpOx79Nr — RCD ESPANYOL OFICIAL (@RCDEspanyol) 27 d’abril de 2017

"Benvinguts a la casa dels que viuen de peu", afegeix el club blanc-i-blau a les xarxes socials per promocionar la campanya prèvia al derbi de dissabte.