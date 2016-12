Luis Enrique: "Els títols arribaran perquè som els que millor juguem"

El tècnic del Barça, Luis Enrique Martínez, està convençut que aquest curs l'equip seguirà guanyat títols perquè, entre d'altres motius, és el conjunt que millor futbol practica. "Crec que som els que millor juguem, els que tenim la idea més clara, i això, al llarg d'una temporada, al final ha de donar-nos rèdits", comenta en una entrevista a Barça TV que s'emetrà aquest dissabte, a les 19 hores.

"Veient com s'entrenen, la seva professionalitat, com accepten els reptes que se'ls plantegen dins de la temporada, veient aquests estímuls i com s'ho prenen, tot això et fa ser optimista i pensar que han de caure títols", diu l'asturià sobre les fites a les que aspiren aquest 2017.

L'entrenador blaugrana es desfà en elogis cap a Leo Messi. "Pot jugar del que vulgui. Si jugués de central seria el millor defensa de l'equip. És una cosa diferent. És ridícul que comparin premis, 'Melons d'Or'... Ja no amb els jugadors actuals, amb els anteriors. No hi ha comparació. No hi ha res a fer. Que un jugador sigui capaç de fer això en aquesta època... no hi haurà un altre igual", conclou.