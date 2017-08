Mestre, sobre Neymar: "No em penedeixo del 200%"

A Jordi Mestre el perseguirà sempre el comentari del 200%. El que va dir al juliol quan se li va preguntar si podia assegurar que Neymar es quedaria al Barça. Un mes després, el vicepresident esportiu del club ha assegurat que "no" es penedeix d'haver-ho dit i ha criticat que el futbolista brasiler no informés la directiva de la seva decisió de marxar.

"No em penedeixo del 200%. Estava convençut que no marxaria i no volia que marxés", ha dit Mestre durant la presentació de Paulinho. El jugador, que era al costat, no ha pogut aguantar-se el riure quan ha sentit la pregunta. I el vicepresident ha fet broma dient "encara me'n van faltar 22 per arribar als 222", en referència a la clàusula.

Més seriós, Mestre ha volgut explicar com va anar. "Nosaltres veníem de la temporada passada, on hi va haver moltes informacions. Vosaltres [la premsa] vau fer la pregunta al juliol, i llavors no hi havia cap indici que Neymar pogués marxar. Després, en veure que no es definia, és quan vam tenir dubtes".

Preguntat sobre com era possible que ho sabés la plantilla i no la directiva, ha afegit: "Que ho hagin sabut els jugadors és una cosa. Però ells ni fan els contractes ni les renovacions. I a qui ha d’informar el jugador és a la directiva. El que havien de fer el jugador o el seu pare, el seu representant, és informar-ne el club. Vam parlar amb ells i el pare deia que sí i el jugador no deia ni ase ni bèstia. I quan vam veure aquesta indefinició per part seva va començar el dubte".

Bartomeu no dimitirà

Un altre dels temes paral·lels al fitxatge de Paulinho han sigut les paraules de molts aficionats, a través de les xarxes socials, per demanar la dimissió del president Bartomeu. "Els aficionats poden expressar el que vulguin, sempre que sigui amb respecte. Però no em consta en absolut que el president dimiteixi. Sí que és veritat que hi ha moments més bons i més dolents, i també n’hem tingut de dolents i després la cosa ha funcionat. Hem de seguir treballant i esperar que la cosa funcioni", ha dit Mestre.

Durant la presentació de Paulinho, al Camp Nou s'han sentit alguns xiulets adreçats a la directiva. Això sí, molt minoritaris.