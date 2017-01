Remuntar un 2-1: Sis records positius i un únic precedent desfavorable que data dels 1930

En la història centenària de la Copa, el Barça s’ha trobat amb la necessitat de remuntar un 2-1 en el partit de tornada al seu estadi set vegades. D’aquestes, sempre ha aconseguit passar ronda excepte un cop, precisament contra l’Athletic Club, el 1930.

Van ser unes semifinals emocionants que es van acabar resolent amb un partit de desempat, en una època en què no s’aplicaven ni el valor doble dels gols fora de casa ni els llançaments de penal. A l’anada, disputada a San Mamés el 18 de maig, el conjunt basc va imposar-se per 2-1. Una setmana després, a les Corts, el Barça aconseguiria la victòria per 4-3. Amb empat en el global, els dos equips es jugaven el pas a la final el dimarts 27 de maig a Saragossa, en un partit que va acabar amb una golejada clara de l’Athletic (4-0). L’equip basc es classificava per a la final, on acabaria aixecant el títol després de derrotar el Reial Madrid (3-2).

En la resta d’eliminatòries que han acabat amb 2-1 en contra del Barça en l’anada, els blaugranes han completat la remuntada al seu estadi: també en la Copa del 1930 contra l’ Alabès –en aquest cas als quarts de final–, en les edicions del 1936 –quarts de final– i el 1970 –setzens– contra l’ Espanyol, el 1942 –primera ronda– contra el Terrassa, a la Copa del 1963 –quarts– amb el Valladolid i el 1984 –vuitens– amb l’ Hèrcules. Aquest vespre, el vuitè capítol.