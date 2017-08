Cristiano: cinc partits de sanció

Cristiano Ronaldo es perdrà un total de cinc partits amb el Reial Madrid. Aquesta és la resolució que ha dictat el Jutge de Competició sobre l'acció del portuguès durant l'anada de la Supercopa d'Espanya d'empènyer l'àrbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea (1-3). D'aquesta forma, el davanter no jugarà la tornada del títol estatal per haver vist la targeta vermella (per doble amonestació) i les quatre primeres jornades de la Lliga Santander ( Deportivo a Galícia, València a casa, Llevant a casa i Reial Societat a Anoeta).

És el raonament i el procediment 'lògic', segons l'article 96 ( dirigir-se amb violència lleu cap als àrbitres, agafar , empènyer, sacsejar o tenir una actitud lleument violenta) i tenint en compte els precedents ( el davanter del Las Palmas Marko Livaja o Diego Pablo Simeone, al 2014). L'àrbitre del clàssic va fer constar a l'acta el gest del blanc instants després de ser expulsat per simular un penal.

"Un cop ensenyada la targeta vermella, el jugador m'ha empentat lleugerament en senyal de disconformitat". L'informe de la Federació Espanyola de futbol (RFEF) ha explicat que "l'anàlisi i l'estudi de les imatges de l'acció són compatibles amb la descripció del col·legiat". La sanció, però, seria encara més dura si el col·legiat de la Supercopa no hagués recalcat la paraula "lleugerament".