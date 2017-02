Els planetes i l’Alabès

“Per guanyar el Barça s’han d’alinear els planetes”. Només Mauricio Pellegrino, amb aquell to baix, amb aquell rostre fatigat després de cinc setmanes de 2017 trepidants, amb aquella barreja estranya entre realitat i fantasia -gairebé poesia-, és capaç de verbalitzar aquesta frase i fer-la sonar tan possible com ho era que el 10 de setembre l’ Alabès tombés el Barça al Camp Nou. Aquell dia totes les “moltíssimes circumstàncies” que diu el tècnic argentí que s’han de donar perquè l’equip blaugrana sigui derrotat van es van donar, i és justament aquest exemple de la primera volta el que serveix de motor a la plantilla per afrontar el duel de la 22a jornada a Mendizorrotza (16.15 h, beIN LaLiga).

Serà, per entendre’ns, un motor anímic, emocional, i serà decisiu perquè les cames de les dues plantilles no estaran gens fresques per l’esforç acumulat després de rondes i més rondes de Copa del Rei des de principis de gener. El Barça, de fet, va viatjar sense Piqué ni Arda Turan, amb molèsties. Dues baixes que se sumen a les de Rafinha i Mascherano. Luis Enrique va haver d’incloure Carles Aleñà a la llista de convocats. Potser per això, el duel d’avui amb l’Alabès no acabarà de servir de preludi de la final de Copa. “No crec que aquest partit tingui cap mena d’incidència en la final, ni al revés”, va contextualitzar Luis Enrique per deixar clar que la Lliga és la Lliga i que la situació a la classificació reclama la màxima fiabilitat als culers per seguir perseguint el Reial Madrid al capdavant de la taula.

De fet, un hipotètic triomf dels catalans els deixaria líders durant unes hores, les que separen el Barça-Alabès de l ’Osasuna-Madrid que tancarà la jornada de dissabte al Sadar (20.45 h, Movistar Partidazo). Per a l’asturià, però, posar-se davant dels blancs a Vitòria no té cap mena d’importància, ja que només li interessa “ser primers al final del campionat, no ara”.

És l’equilibri constant que ha de fer Luis Enrique en cada roda de premsa, en què demana perspectiva i paciència per no precipitar cap judici i valorar les coses en la justa mesura del que s’ha recorregut i del que encara queda per completar de temporada. El vestidor no amaga que està en procés de “millorar el rendiment”, i en aquesta evolució hi ha la necessitat de trobar més solucions contra la pressió alta dels rivals, una estratègia que ara ja busquen “la majoria d’equips i que abans es considerava una maniobra ingènua”, com explica el tècnic. Però Luis Enrique va deixar clar que és impossible entrenar res de manera específica en el tram actual de temporada, en què els cicles entre partit i partit són tan curts. “En dos dies, tenim un dia de recuperació i un de prepartit, i no tenim gaire marge per a sessions tàctiques. Però des de la pretemporada hem estat treballant diversos posicionaments, també en sortida de pilota”. Cap símptoma d’alarma, cap nerviosisme. L’equip està sent capaç de sumar bons resultats fins i tot els dies de joc menys brillant, i això “és meravellós”. I no exclou que l’objectiu del cos tècnic sigui fer un joc millor.

540x306 El jugador de l’Alabès Ibai Gómez intentant controlar una pilota durant el partit davant el Celta. / ANDER GILLENEA / AFP El jugador de l’Alabès Ibai Gómez intentant controlar una pilota durant el partit davant el Celta. / ANDER GILLENEA / AFP

I enmig d’aquesta revisió futbolística arriba l’ Alabès, que per a Luis Enrique és “l’equip revelació de la Lliga, pel que està fent, per com ho està fent, perquè és consistent, pels números que porta i perquè té un entrenador nou que ha sabut imposar la seva empremta”. L’asturià considera que “aquella sorpresa del Camp Nou a la jornada 3 ja no és tan sorpresa”, i avisa que serà un adversari “perillós”, més enllà de si repeteix o no la defensa de cinc. “Té molt bon joc llarg, molt bones bandes, amb jugadors desequilibrants i ràpids com Kiko Femenía i Theo, i més versàtils com Toquero o Ibai, amb molt bon mig del camp, amb jugadors de nivell com Manu García o Llorente”. El fet que faci 16 partits que no perd demostra la seva fortalesa i el “treball que hi ha al darrere”, i serà un estímul més per mirar de derrotar-los, especialment perquè en la primera volta el Barça s’hi va encallar. “No hi ha revenja, només les ganes d’enfrontar-nos a un equip que ja ha demostrat que ens pot fer mal. Veurem què ens prepara el meu amic Pellegrino”.

Dosi d’autoestima des del Camp Nou

L’entrenador de l’Alabès no va donar més pistes a banda de la baixa d’ Edgar Mendes per lesió, i va insistir que caldrà fer coincidir molts factors per encertar amb el plantejament. “Haurem de fer un partit d’altíssim nivell, perquè per guanyar contra aquests equips s’han de donar moltes coses. A part de fer-ho molt bé en els moments en què nosaltres creguem, cal que ells no puguin fer el seu joc, que les seves estrelles no tinguin ni tan sols una acció, i això et porta a un exercici futbolístic altíssim. Tant de bo puguem tenir un bon dia”, va dir.

Un bon dia com el d’ara fa cinc mesos, quan la victòria contra el Barça va aportar optimisme i confiança a una plantilla que, a poc a poc, s’ha anat fent un lloc merescut a l’elit. “Hem crescut com a equip; guanyar al Camp Nou ens va animar a fer coses que no ens atrevíem a fer fins aleshores”, va dir Pellegrino. Ara és el Barça, en tot cas, qui vol fer de l’Alabès el seu punt d’inflexió.