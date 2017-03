Irlanda deixa Anglaterra sense Grand Slam ni rècord de victòries consecutiu (13-9)

El Sis Nacions 2017 ha acabat amb un darrer partit espectacular a Dublín. Els anglesos, que ja s'havien proclamat campions del torneig en la penúltima jornada després de cruspir-se els escocesos, han perdut per 13-9 un partit que els deixa a un pas de fer història. Anglaterra buscava arribar a les 19 victòries consecutives en partits internacionals, fet que els hauria permès igualat la fira establerta per Nova Zelanda entre els anys 2015 i 2016.

Però ha estat Irlanda, la selecció que ja havia derrotat els All Blacks de Nova Zelanda el 2016 tallant la seva ratxa, l'encarregada de derrotar per primer cop en més d'un anys als anglesos, provocant la bogeria entre els seus aficionats. De pas, Anglaterra es queda sense poder guanyar el Grand Slam (guanyar tots els partits), i no pot igualar la fita del 1992, quan va encadenar dos edicions imposant-se en el torneig amb Grand Slam inclòs. Tampoc guanya la Triple Corona, destinada a la selecció de les Illes (Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda) que guanya els tres duels contra els seus rivals. Enguany, la Triple Corona queda sense guanyador. I la cullera de fusta, a qui perd els cinc partits, serà de nou per als italians.