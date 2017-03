El 23 de març no hi haurà sentència sobre l'acció de responsabilitat contra Laporta

El proper dijous no hi haurà resolució sobre l'acció de responsabilitat contra Joan Laporta i quatre exdirectius més per part de l'Audiència de Barcelona. Després dels canvis que ha viscut aquest procés durant els últims mesos -fins a 12 exdirectius i la companyia Zurich s'han apartat del procediment-, l'Audiència de Barcelona ha citat els procuradors i advocats de les parts per una vista breu el proper 5 d'abril. Les parts que segueix en el procediment hauran d'exposar davant del tribunal quina és la situació actual del cas. Després de l'anunci de desestiment parcial fet per la junta directiva de Josep Maria Bartomeu i els escrits de resposta dels implicats, el tribunal vol que les parts exposin si s'ha de seguir endavant o, en canvi, després que el Barça hagi demanat que no hi hagi conseqüències econòmiques per als 5 exdirectius si la sentència és negativa per als seus interessos, si s'ha de tancar el procediment sense nova resolució.