Mor el dissenyador David Delfín als 46 anys

El dissenyador de moda David Delfín ha mort aquest dissabte. Segons diversos mitjans, el malagueny no hauria pogut superar la batalla contra els tres tumors cerebrals que li van detectar a principis del 2016. Un dels darrers cops que s'havia tingut notícia seva va ser a finals de gener, quan una sèrie d'amics seus es van reunir a casa del dissenyador per celebrar el Cap d'Any, ja que el 31 de desembre el modista no va poder celebrar el canvi d'any perquè la seva salut passava per un moment especialment delicat. Després d'una lleu remuntada, amics com Bibiana Fernández o el realitzador Félix Sabroso van acudir a casa seva per menjar-se el raïm.

El dissenyador David Delfín parla per primer cop de la seva greu malaltiaLes visites dels seus amics eren habituals i en deixaven rastre a les xarxes. El darrer cop que va transcendir una festa per donar-li ànims va ser el dia 9 d'abril, quan la seva cola habitual el va portar, acompanyat pel seu inseparable nòvio, el fotògraf Pablo Sáez, fins la Casa de Campo de Madrid per celebrar l'arribada de la Primavera. Rossy de Palma, el seu exnòvio Pelayo Díaz o l'actriu Hiba Abouk hi eren presents en aquella ocasió.

La malaltia de Delfín, tres tumors cerebrals –un dels quals inoperable–, va fer-se pública a principis d'abril del 2016, poc després que el malagueny hagués presentat una col·lecció a la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, una desfilada que poc després reconeixeria que havia realitzat ja amb algunes molèsties. De fet, després de l'operació, el dissenyador va concedir una entrevista a la revista 'Vogue' on explicava alguns detalls del seu estat de salut.

"A mitjans de gener vaig començar a tenir molèsties, com rampes a la part dreta del cos. Tres vegades en un cap de setmana", explicava a la publicació de moda. Tot i que el seu metge li va suggerir que allò podria ser "cosa de l’estrès", "un quadre d’ansietat", finalment la gravetat de la situació es va descobrir quan després de desfilar a la Madrid Fashion Week va tenir un atac epilèptic. "El dia 5 d’abril van decidir que s’havia d’operar. Un [dels tres tumors] no es podia tocar per la zona on es troba. Un altre estava bé, es podia treure sense risc de lesions; i el tercer era complicat però operable”, va confessar llavors. Concedida mentre ja estava rebent quimioteràpia i radioteràpia, Delfín reconeixia en l'entrevista: "Sé que és greu, que és una lluita real, que la malaltia vol seguir endavant... però hem de parar-la. Em sento amb moltes ganes, estic a punt. No tinc por".