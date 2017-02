El Brexit deixa als llimbs els ciutadans comunitaris

La Cambra dels Comuns del parlament britànic acaba de refusar garantir als ciutadans comunitaris l'obtenció automàtica de la residència permanent al Regne Unit una vegada es completi la sortida del país de la Unió Europea (UE). En la jornada final en què es debatien les diferents esmenes a la llei que atorga els poders a la primera ministra, Theresa May, per invocar l’article 50 i iniciar les converses de divorci amb Brussel·les, 332 parlamentaris es van oposar a establir cap protecció prèvia als 3,3 milions de ciutadans de la Unió que viuen a les illes Britàniques. 290 van votar a favor, però. El destí d’una bona part dels europeus que viuen a Gran Bretanya podria ara dependre del resultat de l’acord a què s’arribi entre Downing Street i les institucions comunitàries. Des del referèndum, el col·lectiu s’ha organitzat en diferents associacions que han vingut reclamant al govern May que els reconegui el seu estatus sense esperar a seure a la taula de converses amb la UE. En el discurs que la primera ministra va fer a mitjans de gener en què va esbossar les línies mestres del pla del Brexit, Theresa May va assegurar que alguns Estats de la Unió s’havien negat a reconèixer també la residència als britànics expatriats, argüint que tot plegat seria tema de la imminent negociació.

D’altra banda, la llei del Brexit, un text de 133 paraules que faculta a Downing Street per comunicar a la UE que s'endega el procés, ha rebut també aquest vespre la darrera sanció dels Comuns, una vegada han estat superats el tràmit de votacions de les esmenes. 494 diputats van donar el sí i 122 es van pronunciar en contra. En la votació de la setmana passada, corresponen a la segona lectura del text legal, els contraris va ser uns pocs menys, 114. Amb la llum verda definitiva dels Comuns, la llei entra ara en la Cambra dels Lords. El govern britànic espera que abans del 10 de març s’hagi aprovat i rebi la sanció real. Amb aquest calendari, oficialment, la data del Brexit segueix sent el 31 de març, per bé que podria variar uns dies.