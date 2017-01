Trump pren el poder d’una Amèrica dividida

Donald Trump prendrà avui el poder d’uns Estats Units dividits i després d’una de les campanyes presidencials més dures i brutes de les últimes dècades. La fractura política, però també cultural, entre els nord-americans s’ha intensificat durant els anys de la presidència de Barack Obama, i ja era profunda sota el poder del seu antecessor, el republicà George W. Bush. Obama i Bush van prometre unir el país, però van fracassar. Ara el nou president farà front a aquest difícil repte.

“És hora que Amèrica tanqui les ferides de la divisió”, va proclamar Trump la nit del seu triomf electoral. El magnat immobiliari novaiorquès repetirà un missatge semblant en el discurs amb què inaugurarà el seu govern. Apel·larà a la unitat amb unes paraules que faran èmfasi en els “valors compartits” per tots els seus conciutadans. “Parlarà de temes i àrees que poden unir el país -va avançar ahir el futur secretari de premsa de Trump, Sean Spicer-. Serà una declaració personal i sincera sobre quina és la seva visió per als Estats Units. I sobre què significa ser americà”.

El període de transició política entre Obama i Trump ha sigut un dels més convulsos que es recorden. El nord-americans esperen el seu missatge d’unitat, però una part del país és escèptica fins i tot abans de sentir el seu parlament. De fet, a Washington es veuran les seqüeles d’una campanya electoral molt divisiva amb manifestacions a favor i en contra del nou líder.

L’home catapultat a la Casa Blanca el 2008 per un missatge de canvi i esperança serà rellevat avui per l’home que va sortir victoriós de les últimes presidencials gràcies a un discurs de la por i a una retòrica antiimmigració. Els seus missatges i el seu estil electoral expliquen, en part, que arribi a la seva cerimònia de jurament del càrrec de president amb una de les popularitats més baixes de la història contemporània -només un 40% l’aprova, mentre que a Obama, també en l’inici del seu mandat, l’aprovava un 78%-. A més, cinc de cada deu nord-americans creuen que el futur inquilí de la Casa Blanca empitjorarà l’actual divisió del país, segons una enquesta recent de Gallup.

En molts aspectes, polítics i d’estil, Trump és l’oposat d’Obama. Però, com ell, és una figura que divideix molt els ciutadans. Tot i així, el nou president creu fermament que l’opinió que tenen d’ell els seus conciutadans millorarà quan vegin que les seves polítiques -una retallada d’impostos i de la despesa del govern, i una renegociació proteccionista dels tractats comercials- impulsen el benestar econòmic i reformen el poder.

“No ha sigut Trump qui ha dividit aquest país. Aquest país fa molt temps que està dividit!”, va tuitejar el president entrant ahir, poques hores abans d’arribar a la capital nord-americana amb la família, i citant les paraules del reverend Franklin Graham, fill del cèlebre predicador evangelista Billy Graham.

Tot i així, els seus gestos i decisions dels últims mesos per a molts no han sigut precisament encoratjadors. “Trump ha recordat a tots els que es van oposar a ell el dia de l’elecció per què creuen que no és apte per a la presidència”, va escriure ahir el columnista del Washington Post E.J. Dionne. Els crítics amb el nou president, però també els que el van votar amb cert recel, es miren el seu futur lideratge del país amb una barreja d’incertesa i pessimisme.

La inauguració de l’era Trump no aixeca, ni de bon tros, les mateixes expectatives que la del primer president afroamericà. Però això també pot jugar a favor seu. L’empresari, impulsat pel malestar econòmic i autoerigit com un antipolític, té quatre anys per demostrar que ell i la seva agenda poden millorar la vida dels nord-americans.