La crisi fa retrocedir l'Europa de la igualtat de gènere

“Les tendències laborals mostren que les dones hem pagat el preu de la crisi”, assegurava la setmana passada la investigadora de l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere Jolanta Reingarde en un acte amb motiu del Dia Internacional de les Dones organitzat pel Parlament Europeu. Reingarde justificava les seves paraules explicant que les reformes del mercat laboral i en els sistemes de pensions i les retallades en serveis socials -que han provocat un retorn de la dona a casa per cuidar els fills, els avis i els familiars malalts- han contribuït a fomentar les desigualtats entre homes i dones en el si dels països de la Unió Europea. “El tema ha desaparegut del debat públic i el més perillós és que hi ha un auge de moviments contraris a la igualtat”, denunciava la investigadora. Ahir el Parlament Europeu li va donar la raó, i va aprovar una resolució que denuncia l’estancament de les iniciatives europees per promoure la igualtat.

Segons les últimes dades recollides en l’Índex d’Igualtat de Gènere de la UE, mentre que la bretxa salarial mitjana a la Unió és del 16,2% -el 2010 era del 16,6%-, la diferència en les pensions és encara més gran: del 40,2%. En la meitat dels estats membres aquesta xifra ha augmentat. En els últims anys, el nombre de diputades als Parlaments dels països membres només ha crescut un 6%. Un 33% de les dones de la UE han patit violència de gènere, física o sexual, i un 55% han sigut assetjades sexualment. És el que recull un informe del Comitè per la Igualtat de Gènere i pels Drets de les Dones del Parlament Europeu, que va ser exposat ahir durant el debat previ a la votació de la resolució. Per a l’encarregat de defensar el document -l’eurodiputat d’Iniciativa per Catalunya - Verds, Ernest Urtasun-, Europa està bloquejada i fins i tot fa passos enrere en matèria d’igualtat de gènere. “Si seguim a aquest ritme trigarem dues generacions a assolir la igualtat”, es queixa, i coincideix amb Reingarde que “les polítiques de la crisi han fet molt mal a la igualtat i han tingut un impacte claríssim en les activitats professionals de les dones”.

Fora de l’agenda política

Urtasun assenyala una altra causa del retrocés en drets: una aturada legislativa en molts països que també afecta la UE. “L’agenda en aquest àmbit està aturada; hem tingut èpoques en què hi havia molta ambició i això ja no és així”, critica l’eurodiputat. El Consell Europeu ha bloquejat en els últims temps dues directives vitals per avançar en aquesta direcció: una que feia referència als permisos de maternitat i una altra sobre quotes en els consells d’aministració.

9.000 euros per fer comentaris masclistes

Les declaracions misògines que va fer l’eurodiputat polonès Janusz Korwin-Mikke al ple de l’Eurocambra -va assegurar que “les dones han de guanyar menys perquè són més dèbils i menys intel·ligents”- no han quedat impunes. El Parlament va anunciar ahir que no cobrarà les dietes de 30 dies, prop de 9.000 euros, i que durant 10 dies quedarà suspès de la seva activitat parlamentària, tot i que podrà participar en les votacions. A més, durant un any no podrà representar el Parlament en reunions, conferències ni fòrums.