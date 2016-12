El govern del milió de dòlars

Equips de bàsquet, multinacionals, cadenes de restaurants i empreses amb grans comptes de resultats. Les grans fortunes personals i els guanys empresarials són el denominador comú del futur gabinet de Donald Trump. Amb els càrrecs ja nomenats, el govern acumula 4.500 milions de dòlars, gairebé el doble del capital que suma l’equip de Barack Obama, tot i que, en aquest cas, la majoria pertanyen a la secretària de Comerç, Penny Pritzker, propietària dels hotels Hyatt.

El magnat delegarà en els seus fills la gestió de les seves empreses per entrar al Despatx Oval, el centre de poder més important del planeta. Abans, però, ja ha nomenat els alts càrrecs que ocuparan places clau a l’hora de prendre decisions en matèria mediambiental, de política exterior o comercial. Molts d’aquests noms són coneguts magnats, exbanquers o fins i tot algun representant de l’establishment que abans havia criticat Trump. La tria sembla més pròpia de 'Forbes', la revista que classifica els milionaris i persones més poderoses.

Un petrolier de cap de la diplomàcia

Entre les fortunes més grans del gabinet Trump hi ha la del tauró de Wall Street Wilbur Ross, que es dedicava a comprar empreses arruïnades i a vendre-les més tard, i guanyava així milers de milions.

A més, Trump també s’envolta de famílies tan importants com la Ricketts o la DeVos. La primera tindrà representació al gabinet de Trump mitjançant Todd Ricketts, fill del magnat Joe Ricketts, fundador de l’empresa que ara dirigeixen els seus fills, TD Ameritrade.

D’altra banda, l’origen de la fortuna dels DeVos ve de Richard DeVos, famós per posseir l’equip de bàsquet de la NBA Orlando Magic i la coneguda empresa de màrqueting directe Amway. El seu fill Dick DeVos es va casar amb Betsy DeVos, que ara tindrà el càrrec de secretària d’Educació. L’altra gran fortuna de la nova administració és la de Vincent Viola, exmilitar i inversor, a qui Trump ha encomanat responsabilitats militars. Andrew Puzder, secretari de Treball, és conseller delegat d’una cadena de menjar ràpid i es mostra contrari a l’augment del salari mínim. A la secretaria d’Estat hi haurà Rex Tillerson, magnat del petroli amic de Vladímir Putin. Per últim, Steven Mnuchin és exbanquer i va reflotar el banc IndyMac -que va ordenar milers de desnonaments-, i ara és recompensat amb la secretaria del Tresor.