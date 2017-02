Catalunya Ràdio fitxa Xantal Llavina i Carles Fité

Catalunya Ràdio amplia la seva oferta de programes digitals. L’emissora ha fitxat una sèrie de comunicadors per enriquir el seu dial a internet a través d’espais radiofònics de temàtiques diverses. Una de les noves incorporacions serà la periodista Xantal Llavina, que presentarà un programa titulat 'Revolució 4.0.' que s’emetrà els dijous i girarà al voltant de l’emprenedoria, la innovació i la transformació digital. Aquest nou projecte parlarà de persones que han aconseguit ser influents i que han tingut èxit en diferents sectors professionals gràcies a una bona transformació digital i emprenedora. El periodista Carles Fité i el xef Jordi Jacas fusionaran el futbol i la gastronomia amb 'Que no ens falti de res', que oferirà noves entregues cada divendres i que conversarà amb convidats apassionats pel menjar i l’esport.

En l’àmbit musical, Catalunya Ràdio sumarà dos nous programes. D’una banda, Lluís Gendrau i Joaquím Vilarnau encapçalaran 'Bon dia malparits!', en què repassaran cada setmana els últims anys del segle XX de rock català amb els seus protagonistes. D’altra banda, l’emissora afegirà a la seva graella digital l’espai 'Lletrasonats', amb Anna Bonet, que se servirà de l’arxiu de Catalunya Ràdio per mostrar la potència i la diversitat de la música en català.

El teatre també tindrà el seu espai particular al dial digital de la ràdio pública. Serà a través d’'Entre caixes', un programa conduït per Carme Canet i Pep Vila que s’endinsarà en el món de les arts escèniques per aprofundir en tot allò que queda fora de la vista de l’espectador. Entre les novetats en el dial digital de Catalunya Ràdio també hi ha el programa humorístic 'Els de “BeNegre”'.

Tots aquests projectes s’afegeixen als programes digitals ja existents de l’emissora. Entre aquests hi ha l’espai d’educació d’ Elisabeth Pedrosa anomenat 'L’ofici d’educar', el programa de sardanes 'Sarda.net' i 'L’ofici de viure', que presenta Gaspar Hernández i se centra en el benestar emocional. També forma part de la programació digital de la ràdio pública l’espai de comunicació política 'Els spin doctors', que presenta Toni Aira, i el programa de meteorologia 'MeteoMauri', conduït per Francesc Mauri. Catalunya Ràdio donarà a conèixer totes aquestes novetats aquest dijous a les dotze del migdia durant l’emissió del programa 'Popap'.