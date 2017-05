Cristina Brondo presentarà 'Estàs igual!' a TV3

Cristina Brondo serà la presentadora d' 'Estàs igual!', el nou programa que prepara TV3 per recrear fotografies antigues tornant a reunir les persones que hi apareixen. La cadena ja havia anunciat el projecte fa un parell mesos a través de les xarxes socials amb l'objectiu de començar a recopilar fotografies que es poguessin convertir en protagonistes del format, però aquest dimecres ha anunciat el nom de la presentadora i també la intenció d'estrenar el programa durant la pròxima temporada.

'Estàs igual!' suposarà el retorn de Brondo a TV3 vint anys després d'haver interpretat el personatge de la Clàudia a 'Poblenou' i a 'Rosa', tot i que el 2003 hi havia tornat a aparèixer, a la sèrie '16 dobles'.

L'espai constarà de 13 entregues que, més enllà de la reconstrucció de la fotografia antiga, mostrarà "el recorregut fins a aconseguir-la", que, segons TV3, despertarà encara més emocions que el moment de repetir el retrat. La cadena destaca que "la recerca dels periodistes, dels quals, de vegades, no es té cap pista, serà el repte a superar en cada programa per aconseguir aquesta imatge final". "Durant tot aquest procés el programa descobrirà les històries que s'amaguen darrere dels protagonistes, com ha evolucionat la seva vida, i també què hi ha darrere la imatge original", afegeix TV3.