Dos corbs de la Torre de Londres, millor imatge del 2016 de Wikimedia Commons

Wikimedia Commons, la mediateca de la Wikipedia, ha anunciat el guanyador del concurs de la millor imatge del 2016. La fotografia escollida, que ha rebut el suport de 615 votants, mostra en Jubilee i en Munin , dos corbs de la Torre de Londres. En Jubilee va néixer a Somerset el 2012, porta una anella d'or i va ser un regal per a la reina Isabel amb motiu del seu jubileu de diamant. En Munin, per la seva banda, va néixer a North Uist el 1995 i porta una anella de color verd clar. A la Torre de Londres hi ha un grup de sis corbs en captivitat i, tradicionalment, s'ha considerat que la seva presència protegeix la Corona.

En segon lloc, 433 persones han votat una imatge d'un grup d'elefants salvatges caminant per una carretera a la zona del Parc Nacional de Khao Yai. La tercera escollida ha estat la fotografia d'un os blanc mascle que no pot capturar una foca barbuda. La foto mostra com l'animal intenta aconseguir una nova presa saltant d'un tros de gel a un altre.

En total, es van presentar 1.475 fotos candidates i hi van participar 4.765 votants. En una segona ronda els participants van poder escollir tres fotos entre les 58 finalistes.