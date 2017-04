Mor als 55 anys la periodista i escriptora Carmen Amorós

La periodista i escriptora barcelonina Carmen Amorós ha mort als 55 anys com a conseqüència d'un càncer que patia des de fa uns mesos, segons ha informat avui la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on va treballar durant 22 anys.

Amorós, que va morir ahir, va treballar durant més de 20 anys en el programa 'Bon dia', de TV3, sobretot fent informacions des del carrer. Posteriorment va treballar en el programa 'Parlament' i com a redactora del portal de notícies 324.cat. També havia treballat en ràdios, diaris, revistes i productores, i últimament col·laborava en dos programes d'El Punt Avui TV.

Com a escriptora, la seva primera obra va ser '¿Sabes, Princesa?', una recopilació de relats escrits en castellà, editada per Premsa 7, i va col·laborar a més en una obra coral, 'Homenatge a Casanova', editada per Montesinos.

Ja en català i en el gènere de la no ficció és autora dels textos de 'Barcelona, guapa!', un llibre de fotografies d'Enric Sió, així com de 'Guapos per sempre', de l'Ajuntament de Barcelona, que va fer amb la també periodista Maria Favà. De la seva experiència com a periodista i cooperant durant la guerra de Kosovo en va sorgir un poemari, 'Quadern balcànic', que va publicar l'editorial Mediterrània-Eivissa. El seu últim llibre va ser 'Ales de vidre', publicat recentment per Stonberg Editorial, en el qual en to d'humor relata la vida d'una periodista submergida en la crisi dels quaranta que decideix escriure una novel·la que no pot acabar mai.