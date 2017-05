Ricard Ustrell prepara amb Jordi Évole un 'Salvados' a la catalana per a TV3

Ricard Ustrell podria fer el salt a la televisió la temporada que ve. El presentador d''El suplement' de Catalunya Ràdio ha presentat a TV3 un projecte per conduir i dirigir un espai de reportatges amb un estil similar al de 'Salvados'. De fet, el format compta amb el segell de Jordi Évole, que en seria el productor a través de la seva companyia, Producciones del Barrio, la mateixa que signa l'emblemàtic programa de La Sexta. Segons ha pogut saber l'ARA, la proposta ha estat rebuda amb bons ulls per la direcció de la televisió pública i ara està pendent del vistiplau definitiu del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). La decisió s'hauria de prendre en les pròximes setmanes.

El programa, titulat 'Intocables', beu de l'espai radiofònic 'Quatre gats', una secció d''El suplement' –tot i que va néixer com un programa independent per als festius intrasetmanals, la temporada 2013/14– en què Ustrell entrevista un personatge conegut fora de l'estudi, en un entorn que té algun tipus de vinculació amb el convidat. Es tracta d'un format a mig camí entre l'entrevista i el reportatge que l'any passat va ser distingit amb el premi Ràdio Associació a la innovació.

La voluntat del programa, si finalment tira endavant, és posar el focus sobre temes sensibles de l'àmbit social i econòmic, i tal com suggereix el títol burxar en àmbits i personatges que fins ara han estat pràcticament tabú a TV3 i, en general, als mitjans de comunicació catalans. "A mi m'agradaria que a TV3 un dia es pogués parlar de la llotja del Barça", explicava Jordi Évole a tall d'exemple aquest dissabte en una entrevista a l'ARA. L'espai buscarà un to provocatiu i a vegades recorrerà a la ironia per assenyalar les contradiccions dels convidats. La intenció és traslladar a la pantalla el mateix estil que Ustrell utilitza a la secció radiofònica.

'Intocables' constaria, en principi, de 13 entregues de 50 minuts cadascuna, que es començarien a emetre, si es compleix el calendari previst, durant el primer semestre del 2018. Entre els membres de l'equip del programa hi haurà algunes de les persones que actualment treballen a 'El suplement'.

Pel que fa a la continuïtat d'Ustrell al capdavant del programa de Catalunya Ràdio, és un aspecte que encara no està tancat, però que no seria incompatible amb l'arribada d''Intocables' a la graella de TV3. L'emissora, de fet, ja ha ofert al presentador la renovació per a una nova temporada i confia que l'acord es tanqui aviat. Segons l'última onada de l'EGM, corresponent al mes d'abril, 'El suplement', que s'emet els caps de setmana de les 08.00 a les 14.00, té 370.000 oients els dissabtes i 311.000 els diumenges. L'últim dia de la setmana és el programa més escoltat a Catalunya.

Debut a la pantalla

'Intocables' suposaria l'estrena a la televisió de Ricard Ustrell, que fins ara havia desenvolupat tota la seva carrera davant dels micròfons, primer a Ràdio Sabadell i Matadepera Ràdio, després com a imitador al 'Versió RAC1' i, des del 2009, a Catalunya Ràdio. A l'emissora pública va formar part de l'equip de 'Tot és molt confús', va ser coordinador d' 'Els optimistes' i va ocupar el càrrec de subdirector de 'La tribu' el curs 2014/15. L'estiu anterior ja s'havia fet càrrec d''El suplement', un espai que presenta en la temporada regular des del setembre del 2015.

El nom d'Ustrell, nascut a Sabadell el 1990, també havia sonat durant les últimes setmanes com un dels candidats a fer-se càrrec de la franja de tarda de TV3, en substitució del 'Divendres', a partir de la temporada vinent. Aquesta opció, però, es va descartar, i finalment la televisió pública va escollir la proposta de magazín presentada per Mediapro, amb Vador Lladó i Ruth Jiménez com a cares visibles.