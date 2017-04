TV3 atura fins a l'estiu 'Bogeria a la pastisseria'

La graella de TV3 serà menys dolça durant el tram final de la temporada. La televisió pública ha decidit aturar l’emissió de Bogeria a la pastisseria malgrat que falten encara quatre capítols per acomiadar el programa. Segons han explicat a l’ARA fonts de la cadena, la previsió és que les entregues restants s’ofereixin durant la temporada estival, un període en què el consum televisiu és molt menor i la competència menys dura, i per al qual se solen reservar formats menys potents o que no han funcionat prou bé durant la temporada regular.

TV3 argumenta que s’ha optat per retirar el programa perquè, coincidint amb la tornada de Setmana Santa, es vol “engegar el nou trimestre amb una nova programació”, però difícilment s’hauria pres aquesta decisió si l’audiència de Bogeria a la pastisseria hagués sigut més satisfactòria: de mitjana, les nou entregues emeses han tingut 215.000 espectadors, amb una quota de pantalla d’un 8,2%. El director de TV3, Vicent Sanchis, va deixar clar diumenge passat en una entrevista a l’ARA que un dels canvis que volia incorporar en la gestió de la cadena era “l’agilitat i rapidesa en els moviments de graella”, és a dir, la possibilitat de retirar un programa a mitja temporada si “no funciona”.

L’estrena de l’espai, el 25 de gener, va cridar l’atenció de 386.000 persones i va obtenir un share d’un 12,7%, la qual cosa li va permetre liderar la seva franja. D’aquests espectadors, però, només 254.000 van tornar la setmana següent, i des de llavors el format ha anat perdent audiència pràcticament cada setmana, fins als 158.000 seguidors de l’última entrega. Després del primer capítol, la quota no s’ha tornat a situar mai per sobre del 10%. De fet, l’emissió de l’espai que protagonitza Christian Escribà ja es va interrompre durant dues setmanes el mes passat: el dia 8 TV3 el va substituir per un Zona Champions dedicat al Barça-PSG, i la setmana següent va emetre l’obra de teatre Astronautes: Houston, tenim un cadàver.

El programa es va emetre per últim cop la setmana passada, tot i que no es va informar de la seva desaparició. Aquest dimecres, coincidint amb la Setmana Santa, el prime time de TV3 es va omplir amb la pel·lícula L’escriptor, i la setmana vinent hi ha previst un altre Zona Champions amb motiu del Barça-Juventus. El següent dimecres, 26 d’abril, la televisió pública estrenarà la cinquena temporada d’ El foraster, un programa que fins ara ha aconseguit grans resultats i que fa més d’un any que no s’emet. El primer capítol de la nova temporada estarà dedicat a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta.

La graella d’aquest trimestre inclourà també Joc de cartes (que s’estrena el dijous 20), No perdis el compàs (dissabte 29) i les noves temporades de Nit i dia (dilluns 24) i de La gent normal (dimarts 25).