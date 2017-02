TV3 comença el 2017 en tercera posició

TV3 va aconseguir salvar per la mínima el lideratge global del 2016, però no ha pogut mantenir la plaça durant el primer mes del 2017. La televisió pública ha tancat el gener en tercera posició, amb dues dècimes menys que Telecinco i Antena 3, que comparteixen el primer lloc.

La cadena catalana ha tingut aquest mes una quota de pantalla mitjana del 10,6%, dues dècimes menys que el desembre i 1,7 punts per sota de la dada de fa un any, quan va ser líder amb un 12,3% i un punt de marge sobre la segona classificada. De fet, aquesta és la cinquena pitjor dada mensual de tota la història de TV3, i se situa vuit dècimes per sota de l'11,4% que va obtenir de mitjana al llarg de tot l'any passat.

Antena 3 i Telecinco, que ja havien empatat al desembre amb un 10,5% –tres dècimes menys que TV3– es mantenen igualades, però ara amb un 10,8% que els permet ser colíders del gener. Per al canal d'Atresmedia, aquest és el millor registre dels últims 12 mesos – igualat amb el del maig–, mentre que Telecinco havia superat aquest resultat vuit vegades durant el 2016. Al global de l'any, el canal de Mediaset havia avantatjat en seu rival en nou dècimes en la lluita per la segona posició: 11,3% a 10,4%.

La 1, per la seva banda, ha perdut les tres dècimes que havia guanyat al desembre i torna al 7,4% que ja s'havia anotat a l' octubre i al novembre, un resultat que deixa la pública estatal novament més a prop de La Sexta i Cuatro que de la lluita pel lideratge. La batalla entre aquestes dues cadenes –que van empatar en un 6,5% el 2016– s'ha decantat a favor de la de Mediaset: Cuatro ha guanyat dues dècimes respecte al desembre fins a situar-se en el 6,3%, mentre que La Sexta s'ha mantingut en el 6% del mes passat, el pitjor resultat del 2016 si es deixen de banda els dos mesos d'estiu.

Mentrestant, 8TV ha recuperat les tres dècimes perdudes l'últim mes del 2016 i s'ha situat en el 3,1%, un resultat que no és especialment bo si es té en compte que, en tot l'any passat, només va tenir menys audiència, a banda del desembre, durant el juliol i l' agost, en què la televisió privada es veu penalitzada per l'absència dels seus dos principals programes, '8 al dia' i 'Arucitys'. El gener de l'any passat, la cadena havia obtingut un 3,6%.

Pel que fa als canals temàtics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), destaca l'increment del Super3/33, que després de nou mesos sense moure's de l'1,2% –la pitjor dada des de la unió dels dos canals en una única freqüència– ara ha aconseguit escalar fins a l'1,4%. El 3/24 també passa de l'1,2% a l'1,4% –tot i que l'any passat va superar aquest registre en nou ocasions, i al gener, que políticament va ser molt mogut, va arribar al 2,1%–, mentre que l'Esport3 també creix i recupera l'1% de l'octubre, l'únic cop que va assolir aquesta xifra en els últims set mesos de l'any.