‘El foraster’ que ha deixat de ser-ho

Per als espectadors de TV3, Quim Masferrer ja fa temps que va deixar de ser un foraster. Després de quatre temporades, 44 pobles visitats i un desena de capítols especials, el presentador s’ha convertit en una de les cares més representatives de la cadena -no en va, TV3 li va confiar les campanades del 2013 i La Marató del 2014-, i també en una de les més exitoses, fins al punt que una edició d’ El foraster, la dedicada a Castellar de n’Hug, va ser l’emissió no esportiva més vista l’any passat a Catalunya, amb 829.000 espectadors i una quota de pantalla del 27,4%.

Ara, després d’un any allunyat de la pantalla -si es deixen de banda els especials a Madrid, Formentera i Mercabarna emesos durant l’estiu-, Masferrer tornarà a posar-se al volant de la seva pickup taronja per recórrer carreteres comarcals d’arreu de Catalunya a la recerca de pobles petits i, sobretot, de la seva bona gent i les seves peculiars històries personals. El presentador es retrobarà amb l’audiència demà a les 22.35, amb l’estrena de la cinquena temporada del programa.

TV3 confia que el retorn d’ El foraster suposi una bombona d’oxigen per a la cadena, que passa per un moment delicadíssim pel que fa a l’audiència -fins ara, a l’abril està només una dècima per sobre del seu mínim històric mensual- i que necessita urgentment algun lloc on agafar-se per començar a remuntar. El programa de Masferrer és un bon candidat si es té en compte, per exemple, que la temporada passada, emesa entre el gener i l’abril del 2016, va tenir un 21,9% de share, gairebé 10 punts per sobre de la mitjana de la cadena en aquell període. Aquesta temporada va ser la millor de les quatre que s’han vist fins ara -fet que demostra que l’espai encara no pateix desgast-, i dels 44 capítols emesos en total només quatre han quedat per sota del mig milió d’espectadors i dos no han arribat al 15% de quota. A l’èxit d’audiència cal sumar-hi també els reconeixements: l’any passat El foraster va ser premiat amb l’Ondas al millor programa de televisió d’àmbit no estatal i amb el Zapping al millor format d’entreteniment.

Un poble dins de Barcelona

La nova temporada, de 12 capítols, començarà a Barcelona, que amb els seus 1,6 milions d’habitants dista molt de complir el límit de mil veïns que s’imposa el programa com a condició per visitar un poble. Però en realitat el capítol s’ha fixat només en el barri de la Barceloneta, una mena de poble dins de la gran ciutat on Masferrer coneixerà tres jubilats, un ocellaire i un grup de pescadors que el convidaran a pujar a la seva barca de bon matí.

La setmana que ve, la pickup arribarà a Rupit (Osona) coincidint amb la nit de Reis, i més endavant el programa visitarà pobles com Gósol (Berguedà), Horta de Sant Joan (Terra Alta) o Guils de Cerdanya.