'Jo pregunto': dotze ciutadans entrevisten el president

Dotze ciutadans tindran l’oportunitat, aquesta diumenge a la nit, de parlar directament amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de preguntar-li el que vulguin sobre els temes que més els interessin de l’actualitat política. Serà a Jo pregunto, un programa que TV3 emetrà en directe, a les 21.55, des del Teatre Conservatori de Manresa, i que també es podrà seguir per Catalunya Informació. En paraules del director de TV3, Jaume Peral, aquest format d’entrevista permetrà als ciutadans “preguntar sense intermediaris al president de la Generalitat, d’una manera més oberta i més democràtica”.

Aquests dotze entrevistadors anònims van ser escollits la setmana passada a través de dos debats organitzats per la televisió pública catalana. En aquestes trobades -que un cop acabat el programa es penjaran a la web de TV3- hi van participar, en total, 200 persones de les més de 400 que s’havien interessat per ser-hi, i els mateixos assistents van votar quins d’ells volien que fossin els seus representants al programa. Els tres amb més suport de cada debat van quedar escollits automàticament per participar en l’entrevista, i per a les altres sis places TV3 ha tingut en compte també aquests vots, però hi ha aplicat unes correccions basades en criteris de territorialitat, edat i sexe per aconseguir que les preguntes provinguin de persones de perfils variats i que siguin al màxim de representatives del conjunt de la societat catalana. En tot cas, el director del programa, Paulí Subirà, subratlla que la tria d’entrevistadors “no és un càsting de TV3”.

Fins ara, la cadena ha mantingut en secret el nom dels escollits, per evitar que rebin “pressions”, segons el director del format. “La gràcia és que no estiguin influïts per ningú a l’hora de fer la seva pregunta”, explica. En aquest sentit, des de l’equip del programa se’ls ha demanat “certa discreció”, perquè “si expliquen a Twitter quina pregunta li faran al president, es podrà preparar la resposta” i el programa “perd tota la gràcia”, en paraules de Carles Prats, que conduirà l’espai al costat de Lídia Heredia i Pere Bosch.

De fet, cadascun dels dotze ciutadans podrà plantejar dues preguntes. La primera, segons Subirà, “es basarà en el que es va parlar als debats”, ja que ells en són els “representants”, i, per tant, farà referència a algun dels temes “que més preocupen a la gent”. Tot i així, seran els participants al programa els que decideixin exactament quina pregunta fan i com la formulen. L’altra qüestió, en canvi, és totalment lliure. “No en tenim cap pista”, assegura Prats sobre aquesta segona ronda d’intervencions.

“La idea és que hi hagi un cert diàleg entre el president i l’entrevistador”, explica Heredia. Així, els ciutadans podran insistir en algun aspecte concret que Puigdemont hagi passat per alt, amb l’única limitació d’un temps màxim fixat per a cada qüestió. A més, els presentadors podran intervenir en aquesta conversa per aportar dades complementàries o corregir alguna informació poc precisa. De totes maneres, Heredia deixa clar que el seu rol serà absolutament secundari: “Com menys treballem millor. Això està en mans de les dotze persones que vindran: el programa el faran ells i el president”.

Abans de la intervenció de cada entrevistador s’emetrà un vídeo amb un breu perfil, per oferir “una pinzellada de qui són, què fan i quins interessos tenen a la vida”, explica Subirà. Segons Carles Prats, aquest context dona “més sentit, més força” a la pregunta, ja que permet interpretar la preocupació d’aquell ciutadà concret a partir de la seva situació personal. A més d’aquests vídeos, durant el programa també s’emetran alguns fragments dels debats de la setmana passada, amb la voluntat de “traslladar al president com van anar i que vegi per on van les preocupacions de la gent”, diu Heredia.

Malgrat que l’eix central del programa seran les preguntes que formulin els dotze ciutadans escollits als debats, aquesta no serà l’única via de participació al Jo pregunto. Al llarg de la nit, Puigdemont respondrà a alguns dels comentaris o preguntes que els espectadors li facin arribar a través de Twitter i de WhatsApp, i també es donarà veu a ciutadans que hi intervindran per videoconferència.

Un format d’entrevista institucional que podria tenir continuïtat

Amb l’estrena de Jo pregunto, TV3 assaja un nou model d’entrevista que es podria repetir en el futur. “TV3 fa cada any dues entrevistes institucionals al president de la Generalitat i una al cap de l’oposició. Això és una entrevista institucional evolucionada, i a partir d’aquí es veurà com ha funcionat i com es pot aplicar més endavant”, expliquen a l’ARA fonts de TV3. El cap d’informatius de la cadena, David Bassa, indica que per crear el format es va estudiar com es plantegen aquest tipus d’entrevistes en altres cadenes de televisió, i que s’han agafat “pinzellades” de diversos models. “Es tracta d’un repte tècnic i també d’un repte periodístic, ja que per primer cop l’entrevista surt del plató i de la Generalitat, i evoluciona cap a un pes més important dels ciutadans”, destaca Bassa.