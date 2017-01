El ‘Tot o res’ fa revifar els vespres de TV3

“Espero que la gent ens aculli amb el mateix carinyo que a El gran dictat, però entenc que és impossible, o improbable”, deia fa uns dies Ares Teixidó en una entrevista a l’ARA. De moment, les xifres indiquen que no només era possible, sinó que ja està passant: tres setmanes després de l’estrena, el Tot o res que presenta Teixidó (de dilluns a divendres a les 20.10) se situa sensiblement per sobre dels resultats d’audiència que obtenia el seu predecessor durant la seva última etapa. El nou concurs de TV3, estrenat el 9 de gener, acumula després de 15 entregues una mitjana de 178.000 espectadors i un 7,7% de quota de pantalla, mentre que El gran dictat va tenir, entre el setembre i el desembre, 138.000 seguidors i un 7% de share. De fet, aquestes van ser les pitjors xifres històriques del programa que presentava Òscar Dalmau, que només un any enrere havia tingut, també durant els mesos de tardor, 201.000 espectadors i un 9,4% de quota. Justament aquesta tendència negativa que acumulava el format des de feia mesos va ser un dels motius pels quals TV3 va decidir prescindir-ne després de set anys.

540x306

Si es comparen amb els resultats d’ El gran dictat del gener de l’any passat, les xifres actuals del Tot o res no semblen, d’entrada, tan bones: s’ha mantingut exactament el mateix share, un 7,7%, i en nombre absolut d’espectadors fins i tot ha anat una mica a la baixa, de 181.000 a 178.000. Ara bé, cal tenir en compte que en aquell moment TV3 assolia una quota global del 12,3%, mentre que aquest mes se situa en un 10,5%. És a dir, el Tot o res ha aconseguit repetir les mateixes xifres de fa un any en un context molt més negatiu. En qualsevol cas, aquesta franja continua situant-se per sota de la mitjana del canal.

Però no només l’evolució general de la cadena juga en contra del nou programa. Fa un any, la sèrie El Faro, que precedia El gran dictat, reunia cada tarda 171.000 persones, que li atorgaven un 9,1% de share, de manera que el concurs de llengua només hi afegia 10.000 seguidors i perdia més d’un punt de quota -ja que, a la seva franja, el consum total de televisió és més elevat-. Ara, en canvi, El Faro té només 100.000 espectadors i un 5,3%, la qual cosa vol dir que el Tot o res millora aquest registre en 78.000 persones i fa créixer el share en 2,4 punts. El format actual també surt ben parat si s’observa el que va passar durant els últims mesos del 2015: Unitat d’investigació -que durant aquell període va substituir El Faro - assolia llavors un 6,5% de quota amb 102.000 seguidors, i El gran dictat, tot i millorar-ho, ho feia en menor mesura que el Tot o res.

El ‘Telenotícies’ creix

Una de les funcions principals que té per a un canal de televisió el programa que precedeix l’informatiu nocturn és que sigui capaç d’arrossegar el màxim nombre d’espectadors cap a l’espai de notícies. I, tot i que és difícil determinar quina part de responsabilitat hi té el canvi de graella, el cert és que el Telenotícies vespre està obtenint al gener resultats més bons que els tres mesos anteriors. Des del dia 9, data d’estrena del Tot o res, l’informatiu que presenta Toni Cruanyes ha aconseguit una mitjana de 498.000 espectadors i un 17,7% de share. En canvi, entre el 12 de setembre i el 23 de desembre -l’últim trimestre d’ El gran dictat - l’audiència d’aquest espai va ser de 448.000 persones i un 17,1%. L’any passat, el TN vespre també va fer registres més elevats al gener que durant el trimestre anterior, però l’increment va ser més petit i va anar acompanyat d’un descens més suau que l’actual en la quota global de la cadena.

Les privades, líders

Malgrat les bones sensacions d’aquests primers dies, al Tot o res encara li queda molt camí per recórrer. D’entrada, la millora d’audiència és tímida i encara no consolidada, ja que només fa tres setmanes que el programa va debutar a la graella de TV3. I en segon lloc, el nou format segueix lluny d’amenaçar el lideratge de la seva franja, que es disputen des de fa temps els concursos dels canals privats espanyols, Pasapalabra (a Telecinco) i ¡Boom! (a Antena 3).

Si bé al conjunt de l’Estat Pasapalabra s’imposa de forma clara, a Catalunya ja fa mesos que la lluita entre aquests dos espais és molt ajustada. Durant el primer tram de la temporada actual, el concurs de Telecinco va obrir una escletxa sobre el seu rival, però aquest mes les xifres s’han tornat a equilibrar: Pasapalabra guanya per la mínima en nombre d’espectadors -en té 282.000, pels 276.000 de ¡Boom! -, però el format d’Antena 3 s’imposa en share -11,9% a 11,5%-, ja que els seus horaris no són exactament coincidents. Les xifres també demostren que aquests dos programes no han notat en absolut el canvi a la graella de TV3: en comparació amb fa un any, els resultats són pràcticament calcats, i respecte a la tardor tots dos han anat a l’alça.