La tele redescobreix el divendres

Telecinco no emetrà aquesta nit Sálvame Deluxe. Després de vuit anys ocupant el prime time del divendres de manera ininterrompuda, el programa es trasllada ara als dissabtes, on adoptarà el nom de Sábado Deluxe. D’entrada, podria semblar un de tants moviments de peces en una cadena que no té gaires miraments a l’hora de modificar el dia d’emissió dels seus programes, però en realitat darrere d’aquest canvi s’hi amaga l’inici d’una nova lluita per l’audiència que s’endevina cruenta: Telecinco i Antena 3 han decidit convertir la nit dels divendres, fins ara de perfil més baix que els quatre primers dies de la setmana, en un nou camp de batalla. I els exèrcits amb què comptaran per guanyar-la són dels que fan por: en una banda, una nova temporada de l’edició infantil de La Voz ; a l’altra, l’estrena d’una versió sense famosos de Tu cara me suena.

Des del setembre del 2011, quan Antena 3 va cancel·lar DEC (abans, ¿Dónde estás corazón? ) després de vuit anys en antena, i va abandonar el món rosa per confeccionar una graella més orientada al públic familiar, els divendres a la nit havien deixat de ser, aparentment, una prioritat per als programadors. Dos anys i mig abans, el març del 2009, Telecinco havia entrat al duel contra la seva rival estrenant el Deluxe, que ràpidament li va guanyar terreny. Amb la desaparició del seu contricant, el programa que presenta Jorge Javier Vázquez es va consolidar com l’opció preferida dels espanyols els divendres a la nit, fins al punt que entre l’agost del 2012 i el setembre del 2015 només va perdre el lideratge una quinzena de vegades, amb 170 programes emesos.

Durant aquest període, Antena 3 va competir-hi amb cinema, amb concursos de gran format com Avanti o Increíbles, el gran desafío, i amb espais d’humor com Me resbala o Los viernes al show. En tots els casos, es tractava d’espais pensats per al públic familiar, i malgrat que alguns es van estrenar amb bons registres, tots van acabar defallint davant l’edició nocturna de Sálvame.

La cosa va començar a canviar el setembre del 2015, quan Antena 3 va prendre una decisió arriscada: deixaria de provar-ho amb formats pensats específicament per a les nits de divendres i intentaria plantar cara amb la seva joia de la corona, Tu cara me suena, que ja havia demostrat la seva força entre setmana i que, alhora, complia el requisit de ser atractiu per a tota la família. L’aposta va sortir bé, i el concurs musical va ser líder gairebé cada setmana. Per això, el setembre passat, el canal d’Atresmedia no va tenir cap dubte a l’hora de repetir i situar la cinquena temporada de Tu cara me suena contra Sálvame Deluxe. Els resultats van ser encara millors: ni un sol dia el programa de Telecinco va aconseguir col·locar-se per davant. A més, des del setembre fins divendres passat, quan es va acabar el concurs d’Antena 3, el talk show de Jorge Javier Vázquez va tenir de mitjana 1.893.000 espectadors i un 16,6% de quota de pantalla a Espanya, mentre que les quatre temporades anteriors havia superat còmodament els dos milions i s’havia situat a l’entorn del 19%.

Veient això, Atresmedia no va voler donar treva i va anunciar per avui l’estrena de Tu cara no me suena to davía. I Mediaset, conscient que no es pot quedar de braços plegats -especialment després que Antena 3 fos el canal més vist a l’Estat al desembre i al gener, i acabés amb 27 mesos d’hegemonia de Telecinco, que al febrer es va imposar per només una dècima-, ha reaccionat amb una estratègia similar: La Voz kids, que fins ara ha funcionat extraordinàriament bé entre setmana, ocuparà el prime time dels divendres. El nou duel de concursos musicals tindrà, a més, un morbo afegit: Chenoa, membre del jurat de l’espai d’Antena 3, s’enfrontarà a David Bisbal, que ho és a Telecinco.

D’aquesta manera a partir d’avui, televisivament parlant, les nits del divendres deixaran de ser l’avantsala del cap de setmana per convertir-se en un prime time tan valuós com els quatre que el precedeixen. Dit d’una altra manera: quan els programadors busquin la millor nit per ubicar un programa ja no pensaran només en quatre possibles caselles, de dilluns a dijous, sinó en cinc.

Els espectadors tindran l’última paraula

Tu cara no me suena todavía, que s’emetrà en directe, comptarà cada setmana amb deu concursants anònims que imitaran l’artista que decideixin. A diferència de la versió amb famosos, els participants canviaran en cada entrega. El jurat -en què es mantenen Àngel Llàcer i Chenoa, hi torna Mónica Naranjo i s’hi estrena Miki Nadal-, valorarà les actuacions: els sis que obtinguin més mala nota quedaran eliminats i els quatre millors se sotmetran a l’opinió dels espectadors. El candidat més votat pel públic passarà directament a la final, i els altres tres tindran la possibilitat de tornar-ho a intentar la setmana següent. Manel Fuentes es manté com a presentador del programa.

Un ‘Deluxe’ amb menys cor i més actualitat

A banda del canvi de nom, el nou Sábado Deluxe també retoca els continguts. Segons Telecinco, mantindrà “l’essència” del format, és a dir, la premsa rosa, però inclourà “molta més actualitat, més entrevistes, més informació i moltes més novetats”. L’espai, doncs, recordarà La noria, que Telecinco va emetre els dissabtes entre el 2007 i el 2012. No s’espera, però, que hi tinguin cabuda els temes polítics.

Un damnificat del canvi de graella és ¡Qué tiempo tan feliz! Per motius logístics Telecinco no pot emetre els dos espais en directe el mateix dia, per la qual cosa María Teresa Campos -que fa quinze dies es va quedar sense el programa dels diumenges- haurà de gravar el dels dissabtes.