Cinc peces d’un lamentable trencaclosques

PEÇA 1. 17 de març del 2017 (BBC.com). El govern del Pakistan demana a Facebook que l’ajudi a lluitar contra la blasfèmia, un delicte que al país pot arribar a ser castigat amb la mort. No es tracta només d’eliminar el contingut ofensiu, sinó també de compartir la informació personal dels usuaris que publiquin aquest material.

Peça 2. 22 de març del 2017 (Aljazera.com). Facebook accedeix a enviar una delegació al país per debatre la qüestió. Ho fa després que el ministre de l’Interior anunciï represàlies -no especificades- contra les xarxes socials que no es dobleguin al seu dictat.

Peça 3. 27 de març del 2017 (Times of India). Alts càrrecs pakistanesos informen que ara Facebook ja acata i esborren el 85% de les sol·licituds d’esborrar material blasfem que ells denuncien.

Peça 4. 13 d’abril del 2017 (Al Arabiya). Mashal Khan, un estudiant de periodisme de 23 anys, és apallissat per una turba de centenars de persones i rematat d’un tret. El crim es comet al campus universitari i, segons la policia local de Mardan, el motiu de l’agressió és que “havia publicat, presumptament, contingut blasfem”. La policia examinarà després les xarxes socials de Khan, també el seu mòbil, i no trobaran rastre de contingut problemàtic. Tot i així, l'imam de la mesquita on se celebra el funeral refusa de practicar-li els últims rituals.

Peça 5. 23 de desembre del 2016 (Facebook). “Algú ha fet un compte fals amb el meu nom. I aquesta persona sembla ser un dels nostres amics, que envia textos falsos en nom meu i intenta fer-me xantatge amb això. Aneu amb compte, amics. Algú està intentant perjudicar la meva imatge”. Del perfil real de Facebook de Mashal Khan, quatre mesos abans de ser assassinat.

Tinc aquestes cinc peces del trencaclosques. No puc afirmar que encaixin. Però potser que Facebook reflexioni sobre a qui dona suport en la batalla per la llibertat d’expressió.