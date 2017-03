Que ningú no et robi l’autoestima que vas sentir

AMB LA CONDEMNA a l’expresident, l’exvicepresidenta i una exconsellera de la Generalitat per haver posat les urnes amb pau, èxit de participació i repercussió internacional (aquest és el “delicte” que el mal entès honor de l’estat espanyol no pot deixar impune), el 9-N encara es fa més gran. Ara, quan està amenaçada a tot el món la capacitat de la democràcia de representar la gent, l’estat espanyol se situa al cantó repressiu de la història i castiga la lliure participació ciutadana. El delicte que l’Estat persegueix en tots nosaltres és haver pensat, haver proposat una sortida política per a Catalunya i haver-la executat amb aparença de referèndum. De quin cantó vols estar? Soc fill d’algunes dates col·lectives: l’11-S del 77, el 9-N del 89, l’11-S del 2001 o l’11-M del 2004. I del 9-N del 2014. I ningú em prendrà l’autoestima que vaig sentir aquell dia.