1/06: Tarradellas

EN LA CONFERÈNCIA de la setmana passada a Madrid, el president Puigdemont va anomenar en diverses ocasions el president Tarradellas. Suposo que una de les intencions era recordar que el retorn de Tarradellas com a president de la Generalitat es va produir molt abans de l’entrada en vigor de la Constitució espanyola. Això no és una dada curiosa o erudita. És un fet amb una significació política i jurídica cabdal. Vol dir que la Generalitat no neix de la Constitució sinó que és prèvia. Hi ha un discurs que ve a dir que això de l’autonomia és una concessió que fa l’Estat a través de la Constitució. Com si els redactors de la Constitució s’haguessin enfrontat a un full en blanc i s’haguessin dit: a veure com ho organitzem. Doncs no. El full no era en blanc. En el full ja hi havia coses escrites: la Generalitat i l’autonomia catalana, per exemple. La legitimitat de la institució catalana d’autogovern no és una concessió ni un invent constitucional. Té una existència i una legitimitat prèvies, que es reconeixen, no s’atorguen. Per tant, no es pot dir que de la mateixa manera que te la van regalar te la poden prendre. No la van regalar. Tampoc es pot dir que exercir l’autogovern sigui un cop d’estat. En tot cas, el cop d’estat seria eliminar-lo.