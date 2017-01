20/01: El jutge filòleg

LLEGEIXO QUE UN JUTGE d’Alacant ha requerit a la Generalitat de Catalunya que tradueixi al castellà un escrit aportat a un procediment judicial perquè el català no és cooficial a València. El que és cooficial és el valencià. Se suposa que si el document hagués estat en valencià, no se n’hauria demanat la traducció. Però, ¿com carai sap el jutge que el text que li han presentat és en català i no en valencià? Francament, costa molt distingir-los. Es deu haver de tenir una gran formació filològica. ¿I si el text que va enviar la Generalitat catalana al jutjat d’Alacant havia estat traduït prèviament al valencià? ¿I si havien encarregat a un traductor (que naturalment no hauria canviat ni un accent en el text) que passés al valencià un text escrit originalment en català? Si el jutge dubtava si el text presentat era en valencià o no, podria haver-ho preguntat a l’autoritat legalment reconeguda, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Sí, la que defineix el valencià com la llengua que es parla a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, el departament francès dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català. Li haurien confirmat que era en valencià.