16/1: Cal no anar-hi

FINS I TOT EN EL CAS que el president de la Generalitat no estigués compromès en un procés independentista, tampoc no tindria sentit que assistís a la conferència de presidents autonòmics de dimarts. Com no té sentit que hi assisteixi el d’Euskadi, que no hi va, tot i que no està embarcat en cap procés independentista. La conferència de presidents autonòmics ha esdevingut l’escenificació de la multilateralitat. Euskadi no hi va, tot i no tenir un projecte secessionista, perquè està fora de la multilateralitat i del cafè per a tothom, aquest sistema de vasos comunicants, econòmic i polític, en què les autonomies negocien el seu statu quo entre elles i totes elles amb l’Estat. La multilateralitat i el cafè per a tothom són el disseny creat com a control i cotilla per a l’autonomia catalana (la basca ja és fora). Anar a la conferència és apostar per aquest model multilateral. I no cal ser independentista per estar-hi en contra. Maragall va impulsar una reforma de l’Estatut sobretot per passar del model multilateral a una relació bilateral dins d’Espanya. Li van tombar amb agror. I va ser aquest menysteniment de la bilateralitat per a Catalunya (que sí que s’accepta per a Euskadi) el tret de sortida del procés independentista.