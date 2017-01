15/1: Què passarà a Catalunya?

QUAN VAS A MADRID, el primer que et pregunten és què passarà a Catalunya. Jo els dic el que crec: que hi haurà un referèndum. I alguns ho aprofiten per dir-te què creuen ells que passarà. Un conegut m’explicava aquesta setmana el seu pronòstic. La CUP no aprovarà els pressupostos. Per tant, s’hauran de fer eleccions catalanes relativament aviat, que guanyarà còmodament Esquerra. Però com que l’antiga Convergència i la CUP tindran una clatellada espectacular, no hi haurà majoria independentista al Parlament (tampoc majoria constitucionalista). Per sortir del pas, l’única majoria aritmèticament possible passaria per un acord entre Esquerra i els comuns per a un govern de gestió. Com que no serà possible pactar entre ells la celebració d’un referèndum unilateral, s’hi podria afegir el PSC. Hi hauria, per tant, un govern que no podria fer el referèndum i que es legitimaria de cara als uns dient que és l’últim intent de buscar una sortida pactada amb Espanya i de cara als altres dient que és un intent d’ampliar per l’esquerra les bases del sobiranisme. I després?, li pregunto al meu conegut. Després? Cuán largo me lo fiáis. De moment s’hauria parat el cop. El meu conegut m’ho explica si no esperançat, alleujat. I no és de Podem.