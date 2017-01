29/1: Les tres pantalles

Una pregunta constant és com actuarà el món i especialment Europa en relació al cas català. El sobiranisme pensa que l’esperit democràtic d’Europa pressionarà perquè Espanya accepti el dret a decidir. El govern espanyol pensa que a Europa la independència de Catalunya és un horitzó incòmode que gairebé ningú veu clar. I és possible que tots dos tinguin raó. Que Europa sigui aliada dels uns i dels altres, però no simultàniament. En aquest procés hi ha tres pantalles i l’actitud pot ser diferent en cada pantalla. En la pantalla actual, la de veure com se soluciona el problema, Europa pot criticar l’immobilisme espanyol i apostar per una solució democràtica, acceptant el dret a decidir dels catalans. Si passem pantalla en aquesta direcció, la següent seria el referèndum. I aquí em fa l’efecte que l’interès europeu seria no remenar gaire això de les fronteres i buscar una solució que no passés per la independència: jugar a favor del no però també pressionar el govern espanyol perquè posés una oferta atractiva a l’altre platet de la balança. Queda una altra pantalla, l’endemà del referèndum. I aquí Europa s’adaptarà al que surti, sigui el que sigui. A coses pitjors s’han adaptat. Tres pantalles, però anem tot just per la primera.