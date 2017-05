29/5: Demanar i no donar

RAJOY HA DEMANAT públicament als empresaris catalans que eren a la reunió de Sitges que es comprometin contra el referèndum. Suposo que això mateix ho ha demanat en privat a d’altres catalans, del món polític, acadèmic, financer o periodístic. I certament, Rajoy ha obtingut algun d’aquests suports catalans contra l’independentisme, i també contra el referèndum. Però pel que s’ha vist fins ara, Rajoy demana a tots aquests sectors que siguin els seus aliats, mentre els envia al debat sense cap mena de munició. No els ofereix res de res. Bona part d’aquests sectors que vol atreure són clarament contraris a la independència, però són contraris també a la situació actual, que creuen que perjudica els seus interessos, perquè perjudica Catalunya. Figura que aquests sectors contraris a la independència són favorables, com a mínim, a un augment de la inversió de l’Estat a Catalunya, a unes infraestructures més útils, a un millor finançament de les institucions. Doncs en tot això, Rajoy no els ha donat res. Cap gest. Res que puguin presentar i lluir. Rajoy els ofereix immobilisme i els demana compromís. Sense altre argument que la por. Jo, si fos dels unionistes convocats per Rajoy, estaria molt enfadat amb ell. Demanar molt i no donar res.