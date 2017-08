La mani d’Ibn Battuta

Aquest dilluns, a les 19 hores a la plaça de Catalunya de Barcelona, se celebrarà una manifestació de la comunitat musulmana de Catalunya contra el terrorisme. La convoca la Fundació Ibn Battuta, amb seu a Barcelona, que fa vint anys que es dedica a l’acollida i la integració d’immigrants musulmans (especialment marroquins, però també d’altres procedències) a Catalunya, i també altres entitats, com l’Associació Intercultural Ibn Rochd, la Joventut Intercultural Musulmana, l’Associació Sabors Catalans, l’Islamic Relief España i Refugio Atenas, tot i que és oberta a totes les persones i entitats que s’hi vulguin afegir.

Participar en aquesta manifestació, o donar-hi suport de la manera que a cadascú li sigui possible, és un deure ciutadà prioritari aquests dies en què, com era previsible, els missatgers de l’odi s’acarnissen bàrbarament amb els immigrants musulmans. Som molts, massa, els que estem veient com es posa a prova la nostra paciència, havent de llegir o d’escoltar, o directament rebent als nostres mòbils, vomitius missatges plens d’insults i mentides contra aquesta part de la nostra ciutadania, o fins i tot crides a la violència física o institucional contra ells. Que se’ls arraconi, que se’ls fustigui, que se’ls deporti, que se’ls mati. Ens hem de plantar immediatament contra tota aquesta immundícia, deixar ben clar que no la tolerem i que no té cabuda entre nosaltres, i expressar que sentim la mateixa estima pels musulmans amb qui convivim que per qualsevol altre dels nostres conciutadans, vinguin d’on vinguin i sigui quin sigui el seu credo religiós, el seu color de pell o la seva llengua materna. Una estima que aquests dies es veu duplicada, com el dolor dels musulmans catalans, que a més de la pena pels atemptats de dijous han de sentir també la de veure’s assenyalats com a còmplices o sospitosos. La manifestació d’avui és una magnífica ocasió d’expressar tot això.

És significatiu, per cert, que la fundació convocant dugui el nom d’Ibn Battuta, el gran viatger i explorador musulmà que el segle XIV va partir del seu Tànger natal i hi va tornar trenta anys més tard, després d’haver recorregut un periple que el va dur a conèixer el nord de l’Àfrica i l’Àfrica negra, Europa, el Pròxim Orient, l’Índia, l’Àsia central i sud-oriental i la Xina. Ibn Battuta va fer la crònica dels seus viatges en un llibre que es titula precisament així, Els viatges d’Ibn Battuta, del qual disposem d’una excel·lent traducció al català a càrrec de Margarida Castells i Manuel Forcano. Ibn Battuta, juntament amb el seu coetani Marco Polo, està considerat un dels viatgers més importants de la història de la humanitat (com ho testimonia el cràter de la Lluna que porta el seu nom, en homenatge), i ara més que mai hem de voler que l’esperit del seu islamisme obert al món, amic de les cultures, les persones i el coneixement, s’imposi a la foscor i la brutícia que ens assetgen arreu i que hem d’aïllar i combatre sense vacil·lar.