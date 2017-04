Els populars i la declaració per videoconferència

La interlocutòria del judici del cas Gürtel és clara a l’hora de citar Mariano Rajoy com a testimoni. El magistrat ponent discrepant en la citació de Rajoy, Ángel Hurtado, va redactar un vot particular amb un to molt personal. “No és descartable una interpretació alternativa, per la qual cosa un aclariment en aquest sentit no és sobrer -hi deia-. Mentre redactava aquest vot particular he tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació, de la disposició del senyor Rajoy a declarar en persona davant d’aquest Tribunal; però això no evita que exposi les raons per les quals considero que la seva declaració hauria de fer-se per videoconferència, per ser una qüestió de dret”, hi afegia. Una interlocutòria d’admissió de prova no es pot recórrer. Per això, el suggeriment d’Hurtado que hi hagi un “aclariment” dona peu al PP a recolzar-se en el seu vot, tenint en compte que en un escrit del dia 19 d’abril va sol·licitar una motivació fonamentada. Segons ha explicat a l’ARA Jesús Santos, ex tinent fiscal de l’Audiència Nacional, el PP presentarà un escrit perquè, malgrat la prudència, hi ha d’haver una motivació de per què ara s’ha admès el que anteriorment s’havia rebutjat. ¿La defensa del PP demanarà la videoconferència basant-se en “l’aclariment” d’Hurtado? “En aquest primer escrit farem referència a la motivació. La qüestió de la forma en què declararà el president del govern arribarà quan el tribunal vulgui compaginar les possibles dates de la declaració testifical”, va precisar Santos.

Més enllà del cas Gürtel, fonts judicials apunten que el vot d’Hurtado contrari a la declaració de Rajoy no pot dissociar-se de les possibilitats d’assolir llocs rellevants en diferents tribunals, com ara la Sala Penal, la Sala d’Apel·lacions de l’Audiència Nacional i la sala segona del Tribunal Suprem.