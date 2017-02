Un problema de milions de persones

PREGUNTAT als passadissos del Congrés, Rajoy ha declarat aquest dimecres que ell no té cap problema “amb Catalunya sinó amb algunes persones d’alguns partits polítics de Catalunya” que diuen que volen celebrar el referèndum. Error greu (o propaganda): el problema no el té amb “algunes persones” sinó amb milions de persones que volen votar. Rajoy argumenta que la llei no ho permet i la Moncloa filtra que tenen a punt “mesures coercitives”. No es pot gestionar pitjor una crisi. Perquè quan la demanda no era el referèndum, sinó un Estatut o un nou sistema de finançament, Rajoy també deia que no era possible. Ara el govern espanyol té un problema amb milions de catalans. I amb milions d’europeus que el veuran fer costat als que impedeixen posar unes urnes.