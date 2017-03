La tinta subversiva

Vivim un retrocés de la llibertat d’expressió? ¿Ha de tenir límits el seu exercici? Són les preguntes que volem respondre amb el dossier que avui hi dediquem amb la col·laboració d’alguns dels millors dibuixants de Catalunya coordinats per Xavi Serra i Manel Fontdevila.

La sentència d’un any contra Cassandra Vera pel seu humor negre o la denúncia dels titellaires de Madrid per la seva incorrecció política són casos recents i propers, però tampoc no podem oblidar la massacre perpetrada a la redacció de Charlie Hebdo per haver traspassat els límits dels fanàtics de l’islam. La llibertat és un valor massa central i definidor dels valors de la societat per la qual hem lluitat durant dècades com per restringir-la en nom del bon gust, els bons costums o la correcció política. Cap llibertat és il·limitada en un estat de dret, però el mal gust no pot ser delicte, i pensar, debatre, polemitzar i despertar consciències tampoc. La llibertat d’expressió és constitutiva de les nostres democràcies i ningú no pot ser descartat del debat públic per tenir una posició moralment inadequada. L’Estat no és neutral i no ha de permetre la discriminació, però entre el risc de caure en l’abús de llibertat o el de repressió prefereixo que col·lectivament assumim el primer. La por a la llibertat ha engendrat alguns dels pitjors monstres del segle. L’ARA que avui teniu al davant és el nostre manifest a favor de la tinta i del seu potencial subversiu.